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Halk TV Spor 100 bin euroya Samsun'a geldi: Rekor bonservisle Arabistan'a gitti

100 bin euroya Samsun'a geldi: Rekor bonservisle Arabistan'a gitti

Samsunspor'un 100 bin euroya transfer ettiği Ali Badra Diabate rekor bonservisle Arabistan'a gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
100 bin euroya Samsun'a geldi: Rekor bonservisle Arabistan'a gitti

Samsunspor tarihine geçen transfer resmen açıklandı.

Samsunspor, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Ali Badra Diabate'ye, kulüp forması altında verdiği mücadele ve sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

100 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Samsunspor'un geçtiğimiz dönemde 100 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç savunmacı, Al-Qadsiah'a 8 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

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KULÜP TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSLİ SATIŞI

Diabate'nin bu transferi, Samsunspor tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek bonservis bedelli futbolcu satışı olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

100 bin Euro'ya kadroya katılan bir oyuncunun 8 milyon Euro'ya satılması, Samsunspor'a ciddi bir finansal kazanç sağladı. Genç yıldız önümüzdeki günlerde yeni takımına imza atacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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