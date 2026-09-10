Filenin Sultanları'nde herkesin içini kemiren soru! "Eda'lar belki istemez" diyerek açıkladı

5 11

"Aradan çeyrek asır geçti. Bugün o hayali kuran kızlardan kimi milli formayı giyiyor, kimi okul takımında oynuyor, kimi de elinde top Eda’lara, Zehra’lara, Vargas’lara bakıyor.İşte tam da bu yüzden şampiyonluğun ardından kaptan Eda Erdem’in söylediklerine ayrıca kulak vermek gerekiyor: “Bizler çok gurur duymalıyız. Türkiye bu takımla gerçekten gurur duymalı. Biz bugün sadece bir kupa kazanmadık. Biz bugün Cumhuriyet’in bizlere, Türk kadınına açtığı yolda neleri başarabileceğimizi gösterdik. Bize inananlara ve bizden sonra gelecek olan kız çocuklarına armağan olsun. Her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edeceğiz.”