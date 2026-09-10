Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! 286 yıl hapsi isteniyor

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık 2025'te tutuklanmasının ve hakkında 11 yıldan 286 yıla kadar hapis talep edilmesinin ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturmadan tutuklanan ancak daha sonra dosyası ayrılan gazeteci Veyis Ateş de ilk defa hakim karşısına çıkmış ve ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Nitelikli cinsel saldırı ve suç örgütü kurma, uyuşturucu ve seks partileri düzenleme gibi suçlamaların yöneltildiği Ersoy'un iddianamesinde 11 kadın mağdur olarak yer alıyor. Yine iddianamede Ersoy'un bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi olan şüphelilerden bazılarının televizyon programlarına katılımını sağlayarak menfaat elde etme suçlamaları var.

Mehmet Akif Ersoy'un ilk defa hakim karşısına çıkacağı davadan gelişmeler anbean aktarılacak...