Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! 286 yıl hapsi isteniyor
Hakkında uyuşturucu ve seks partileri düzenleme suçlarının da yer aldığı iddianamede 286 yıl hapsi istenen Habertürk eski GYY'si Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısında.
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık 2025'te tutuklanmasının ve hakkında 11 yıldan 286 yıla kadar hapis talep edilmesinin ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturmadan tutuklanan ancak daha sonra dosyası ayrılan gazeteci Veyis Ateş de ilk defa hakim karşısına çıkmış ve ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Nitelikli cinsel saldırı ve suç örgütü kurma, uyuşturucu ve seks partileri düzenleme gibi suçlamaların yöneltildiği Ersoy'un iddianamesinde 11 kadın mağdur olarak yer alıyor. Yine iddianamede Ersoy'un bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi olan şüphelilerden bazılarının televizyon programlarına katılımını sağlayarak menfaat elde etme suçlamaları var.
Mehmet Akif Ersoy'un ilk defa hakim karşısına çıkacağı davadan gelişmeler anbean aktarılacak...
VEYİS ATEŞ: MAHKEMEYE ÇIKACAĞIZ BİLDİĞİMİZİ GÖRDÜĞÜMÜZÜ ANLATACAĞIZ
Geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliyesine kararı verilen Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş İstanbul Adliyesi’ne geldi.
BASIN MENSUPLARI SALONA ALINMIYOR
Ersoy hakkında hazırlanan İddianamenin kabulüyle Mehmet Akif Ersoy'un talebi ile duruşmanın basına kapalı olarak yapılması talep edilmişti. Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre mahkeme başkanı tarafından basın mensupları salona alınmadı. Edinilen bilgilere göre dosyada herhangi bir gizlilik kararı bulunmuyor. Salondaki fiziki koşullara nedeniyle yer kalması halinde basın mensuplarının içeri alınacağı öğrenildi.