AKP'li il başkanının bomba etkisi yaratan ses kaydı için resmi açıklama geldi

Kilis’te yayılan bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yer alan iddialara göre AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen kayıtta, görev yeri değiştirilen genç bir kadının eski görevine dönme talebiyle yapılan görüşmeye ilişkin konuşmalar yer aldı. İddiaların ardından açıklama yapan Diyarbakırlı, kaydın montaj yapılarak bağlamından koparıldığını belirtti.

"BENİ NASIL İKNA EDECEKSİN?"

Ses kaydında genç kadının mevcut görev yerinden alınarak daha önce görev yaptığı yere dönmek istediğini, Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia edilen konuşmada ise "Beni nasıl ikna edeceksin?" şeklinde ısrarla soru yönelttiği, kadının ise görüşmenin yüz yüze yapılmasına kadar düşüneceğini söylediği görüldü.

"EVDE TEK MİSİN ŞU AN?"

Ses kaydının dikkat çeken bölümlerinden biri ise konuşmada erkek sesinin genç kadına evde yalnız olup olmadığını sorduğu, ailesinin konuşmadan haberdar olmasından çekindiği ve "Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler" dediği duyuldu.

ESKİ İŞİNE GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİ ANLAŞILDI

6 dakikalık ses kaydında kadının hastanedeki eski işine geri dönmek istediği, erkeğin kadına bunun için kendini ikna etmesi gerektiği, kadının da bunu yüz yüze görüşerek yapacağı ifade edildi. Konuşmanın hemen başında ise erkeğin kadına evde başkasının olup olmadığı, sıkıntı olma ihtimaline karşı kapatmasını söylediği görüldü.

Konuşmanın sonlarına doğru erkeğin kadına randevu verdiği duyuldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: MONTAJ DENİLDİ

Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisini hedef alan ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını savundu. Açıklamada, kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağı belirtilirken, kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ve tehdit, iftira ile manipülasyona karşı sessiz kalınmayacağı ifade edildi.