İBB davasında 2. celsenin 15. günü: İşte anbean Silivri'de yaşananlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davanın ikinci celsesinin 15. duruşma günü başlayacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

"SAVCI YAZDI, İMZALADIM"

Davanın dün tamamlanan 14. gününde de tutuksuz sanıkların savunmaları dinlenmişti.

Duruşmanın 14. gününde savunma yapan iş insanı Süleyman Çetinsaya, soruşturma aşamasında Çağlayan Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla çağrıldığını ve avukatı olmadan ifade verdiğini söyledi.

Çetinsaya, "Beni çay içmeye çağırdılar Çağlayan'a, çay içmenin karşılığı da böyle bir şey çıktı ortaya. Bir yıl önce müşteki olarak ifade verdim, 50 yıl sonra sanık olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

Savcılıkta verdiği ifadede Süleyman Atık'a 500 bin dolar verdiği yönündeki beyanının okunması üzerine Çetinsaya, "Savcı Bey bunu yazdı, önüme koydu, ben de imzaladım. Okumadım. İmzamı inkar etmiyorum" dedi.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Duruşmanın 14. gününde Gözdem Ongun'un avukatı da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren 6 kişinin beyanlarına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Avukat, söz konusu kişilerin beyanlarının yapay zeka kullanılarak hazırlandığını öne sürerek, "Meğer savcılık makamında yapay zeka varmış" dedi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...