Son Dakika | YENİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması!

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mansur Yavaş’ın Erdoğan görüşmesinin Ankara’nın yatırımlarıyla sınırlı olduğunu ve parti yönetiminin önceden bilgilendirildiğini söyledi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Yavaş’ın görüşme sonrasında yaptığı "Eğer partimi rahatsız ettiyse gereğini yaparım" sözlerini de hatırlatarak açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Günaydın, Yavaş’ın 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlattı. Günaydın, Yavaş’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

"BURADA BİR SORUN YOK"

Günaydın, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sonrasında büyük yatırımlar, metro projeleri, kredi ve onay süreçleri için merkezi hükûmetle birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Yavaş’ın görüşmeden önce YENİ Parti Genel Başkanı’na bilgi verdiğini aktaran Günaydın, “Burada da bir sorun yok” dedi.

Görüşmede yalnızca Ankara’nın gündemindeki büyük yatırımların ele alındığını ifade eden Günaydın, şunları söyledi:

“Yani Mansur Yavaş diyor ki, 'Ben bu kaotik ortamda bir denge politikası izlemeye devam edeceğim. Ankaralının hizmetinde olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın.'”

Günaydın, Erdoğan ile yapılan görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarılmasına ve Yavaş’ın parti değiştireceği yönündeki iddialara da karşı çıktı. Yavaş’ın açıklamasındaki şu ifadeleri hatırlattı:

“Ve bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim; beni seven, bana güvenen, yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmayacaktır.”

"BU KADAR BASİT"

Günaydın, bu sözlerin ardından “Bu kadar basit” değerlendirmesini yaptı.

Yavaş’ın televizyonlarda ortaya atılan iddialara yönelik tepkisini de Günaydın, şu sözlerle hatırlattı:

“Her gün televizyonlarda arkamızdan dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık, onlar utanmaktan bıkmadılar”