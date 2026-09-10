Mansur Yavaş'tan 'Tavrını belirle' çağrılarına net yanıt: Taraf olmayacağım rahatsızlık varsa gereğini yaparım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Görüşmede yalnızca Ankara’nın sorunlarının ele alındığını belirten Yavaş, parti değiştireceği yönündeki iddiaları reddederken dikkat çeken bir 'gereğini yaparım' mesajı verdi..

YENİ Parti ile “mutlak butlan” tartışmalarının ardından şekillenen CHP yönetimi arasındaki gerilimde taraf olmayacağını vurgulayan Yavaş, bu tutumunun genel merkezlerde rahatsızlık yaratması hâlinde “gereğini yapmaktan” çekinmeyeceğini söyleyip istifa sinyali verdi.

ERDOĞAN İLE ANKARA GÜNDEMİ

Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin siyasi bir gündemi bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır.

Sayın Cumhurbaşkanını Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.

Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı. Ankara’nın yatırımları vardı. Ankara’nın geleceği vardı.”

Bazı belediye yatırımları için merkezi yönetimin desteğine ve onayına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yavaş, Ankara’nın sorunlarını çözmek için Erdoğan ile görüşmeye devam edeceğini açıkladı:

“Dolayısıyla Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm.”

PARTİ DEĞİŞTİRME İDDİALARINI NET YALANLADI

Erdoğan ile görüşmesinden siyasi sonuçlar çıkarılmasına tepki gösteren Yavaş, parti değiştireceği iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim: Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz."

Yavaş, görüşmeden önce hem Özgür Özel’in hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisinin bulunduğunu da belirtti.

YENİ PARTİ VE CHP'YE TARAFSIZLIK MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimi CHP ve YENİ Parti’nin fire vermeden kazandığını hatırlatan Yavaş, izlediği denge politikasını sürdüreceğini söyledi.

“Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum.

Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz.”

Her iki tarafın tabanında da ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu kaydeden Yavaş, herhangi bir tarafı destekliyormuş gibi algılanabilecek bir adım atmayacağını vurguladı:

“Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.

Hele benim üzerimden, iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil; mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hâkim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır.”

"RAHATSIZLIK VARSA GEREĞİNİ YAPARIM"

Yavaş, tarafsız tutumunun YENİ Parti veya CHP genel merkezlerinde rahatsızlığa yol açması hâlinde görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi:

“Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem.

Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir.”

Yavaş, durduğu yerin sağduyu ve diyalogdan yana olduğunu belirterek gerilimi artırmak yerine azaltmaya çalışacağını ifade etti.

Hakkında “kulis bilgisi” adı altında iddialar ortaya atan gazetecilere de tepki gösteren Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız.

Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildir.

Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz.”