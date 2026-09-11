İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın bugünkü duruşması Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek. İmamoğlu, önceki duruşmada Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülmek üzere yola çıkarılmış, ancak Silivri'ye geri götürülmesinin ardından duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmıştı.

YENİ HAKİM SİLİVRİ DEDİ

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, önceki duruşmada İmamoğlu'nun bir sonraki celsede mahkemenin bulunduğu adliyede hazır edilmesine karar vermiş ve duruşmayı 11 Eylül 2026 tarihine ertelemişti.

Ancak söz konusu kararı veren hakimin başka bir mahkemede görevlendirilmesinin ardından dosyaya yeni hakim atandı. Yeni hakim tarafından alınan ara kararla duruşmanın Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yapılmasına karar verildi.

Cezaevi yönetimine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun 11 Eylül'de belirlenen saatte kampüs içerisindeki 6 No'lu duruşma salonunda hazır edilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Dava, İmamoğlu'nun yaklaşık üç yıl önce Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle açılmıştı. İmamoğlu daha önce yargılandığı dosyada iki kez beraat etmiş, ancak istinaf mahkemesi usulsüzlük gerekçesiyle kararları bozmuştu.

İmamoğlu, bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkması için 5 Haziran 2025'te tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmek üzere yola çıkarılmıştı.

Ancak İmamoğlu'nu taşıyan araç, Anadolu Adliyesi'ne ulaşmadan Silivri'ye geri döndü. Gerekçe olarak araçta meydana gelen arıza gösterildi.

İmamoğlu, yaşananların ardından yaptığı açıklamada yolculuk sırasında kötü muameleye maruz kaldığını savunarak, "Bu bir işkencedir" ifadelerini kullanmıştı.

Silivri'ye geri götürülen İmamoğlu, önceki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmış ve yaşananlara tepki göstermişti.