Maltepe'de ev sahiplerini öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Öldürdükten sonra onlara da söyledim...

Maltepe’de ev sahipleri Osman Akyol ile Nursel Akyol’u ateş ederek öldüren, avukat Emir Ali S.’yi de ağır yaralayan Mehmet T.’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Dün Kartal Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kiracı Mehmet T., kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahipleriyle yanlarında bulunan avukata ateş açmış, ev sahipleri Osman Akyol ile eşi Nursel Akyol hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ağır yaralandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan Mehmet T. suçunu itiraf etti. 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., “Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum” dedi.

"350 BİN DOLAR PARA HARCAMIŞTIM, ONLARDAN BU PARAYI İSTEDİM"

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., şöyle dedi:

“Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı.”

"DÜKKANI TAHLİYE ETMEK İÇİN GELDİLER"

Almanya’da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul’a gelip tahliye davaları açtığını söyleyen Mehmet T., “Bu davalardan birkaç tanesini kazandılar. Olaydan bir gün önce binanın altında bulunan, benim de ofis olarak kullandığım dükkânı tahliye etmek için geldiler. Binayı boşalttıktan sonra bana hakaretler edip yarın tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar” ifadelerini kullandı.

"ÜST KATA ÇIKARAK SİLAHIMI ALARAK TEKRAR AŞAĞI İNDİM"

Olay günü ise Osman Akyol ve Nursel Akyol’un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini belirten Mehmet T., “Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım” dedi.

Olay esnasında yanlarında bulunan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.’nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını söyledi.

"HEM KENDİNİZİ YAKTINIZ HEM DE BENİ YAKTINIZ"

Osman Akyol ve Nursel Akyol’un cesetlerinin başında bir süre beklediğini söyleyen Mehmet T., “Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. ‘Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız’ dedim” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha sonra tekrar dairesine çıktığını belirten Mehmet T.’nin ifadesinde neden çevreye ateş ettiğine yer verilmediği, fakat sorgusu sırasında sohbet esnasında, “Kalabalığı dağıtmak için ateş ettim. Başka kimseye zarar vermeyi düşünmedim” dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet T., adliyeye sevk edildi. (DHA)