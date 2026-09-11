Erdoğan yaklaşan seçimler için ilk defa bu kadar net konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti. Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamladı.

OTOBÜSTE KONUŞTU

Ardından otobüse geçen Erdoğan, burada vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek yaklaşan seçimlere ilişkin de konuştu.

“YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ”

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabb'im bizlere daha nice başarılar nasip etsin.

Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.”