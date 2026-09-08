Program milyonları çarptı: Emekliye 2 bin 119 liralık harçlık!

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program’ına (OVP) ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklandığını anımsattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, "Bu tutarsa işçi ve BAĞ-KUR emeklileri, 2027 yılı ocak ayında yüzde 9, memur ve emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. En düşük emekli aylığı da 25 bin 671,68 TL olacak" dedi.

Hali hazırda en düşük emekli aylığı şuan 23 bin 552 lira. Eğer enflasyon tahmini doğrultusunda güncelleme gelirse, emekliye yeni yıl için sadece 2 bin 119 lira gibi bir rakam eklenecek.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 düzeyinde gerçekleşmesinin daha gerçekçi görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "Buna göre memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 9,3, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam yüzde 11,3 olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI YÖNLÜ ETKİLEYECEK"

Açıklanan OVP bağlamında enflasyon tahminleri ve enerjideki fiyat artışlarının yarattığı sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Yılmaz, motorin ve benzin başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışların enflasyonu yukarı yönlü tetiklediğini belirtti. Ekim ve izleyen aylarda elektrik ve doğal gaza zam yapılması durumunda enflasyon açısından çok daha zor bir döneme girileceğine dikkat çeken Yılmaz, yeni OVP’de 2026 yılı enflasyon tahmininin 28,4 olarak revize edildiğini, 2027 enflasyon hedefinin ise yüzde 21 olarak belirlendiğini anımsattı. Yılmaz, 2027 yılı enflasyon hedefinde önceki OVP’ye göre sapma oranının yüzde 133 gibi oldukça yüksek olduğunu belirterek, gelişmelerin 2026 enflasyonunun enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 31-32 bandında gerçekleşme ihtimalini artırdığını vurguladı.

RİSK BÜYÜYOR

Enerji fiyatlarındaki artışın diğer mal ve hizmetlere zam olarak yansıma süresinin giderek kısalması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı hızlandırıyor. Rakamların tabloyu daha net gösterdiğini ifade eden Yılmaz, motorinin litre fiyatının birçok yerde 90 lira sınırına ulaştığını, bazı illerde bu seviyeyi geçtiğini kaydetti. Eşel mobil sistemi uygulanmamış olsaydı motorin fiyatının yaklaşık 101 lira düzeyine çıkacağını belirten Yılmaz, motorinde yılbaşından bu yana artışın yüzde 67 olduğunu bildirdi. Benzinin litre fiyatı 80 liraya yaklaşırken, eşel mobil olmasaydı fiyatın 90 lira sınırına dayanacağını ve benzinde yılbaşından bu yana artışın yaklaşık yüzde 47 olduğunu ekledi.

Yılmaz, eylül ayında akaryakıt fiyatlarının hiç artmadığı varsayımı üzerinden yaptığı hesaplamada, bu durumda bile aylık ortalama fiyat artışının benzinde yaklaşık yüzde 10,1, motorinde yüzde 12,7 olacağını ifade ederek, "Bunun tüketici enflasyonuna yalnızca doğrudan aylık katkısı en az 0,3 puan, yılbaşından bugüne birikimli doğrudan katkısı yaklaşık 1,5 puandır" dedi.

SOFRAYI DA FABRİKAYI DA VURUYOR

Motorin fiyatlarındaki artışın ekonomide çok geniş bir etki yarattığını kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarladan fabrikaya, fabrikadan market rafına kadar ekonominin neredeyse bütün üretim ve dağıtım zincirinin maliyet unsurudur. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükselişin ikincil fiyatlara geçiş süresi kısaldıkça, zamlar yalnızca bugünün enflasyonunu değil, gelecek ayların enflasyonunu ve enflasyon beklentilerini de yukarı taşımaktadır. Bu nedenle mesele artık sadece akaryakıt üzerindeki vergilerin ne kadarının eşel mobil yoluyla erteleneceği değildir. Enerji fiyatlarının enflasyon programıyla uyumlu biçimde yönetilmesi, vergi politikasının bu amaçla daha etkin kullanılması ve elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyat düzenlemelerinin birbirinden bağımsız kararlar olarak değil, tek bir enflasyon patikasının parçaları olarak ele alınması gerekiyor."

MAAŞ VE AYLIK ZAMLARI

OVP tahmini kapsamında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamları hesaplayan Yılmaz, yeni OVP’de 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 28,4’e yükseltildiğini yineleyerek, bu oranın tutması durumunda işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında yüzde 9, memur ve emeklilerinin ise yüzde 7 zam alacağını, en düşük emekli aylığının da 25 bin 671,68 lira olacağını aktardı.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesinin daha gerçekçi olduğunu belirten Yılmaz, bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranının yüzde 9,3, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zammın ise yüzde 11,3 olacağını kaydetti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2026 yılında yüzde 27 zam yapıldığını anımsatan Yılmaz, OVP’ye göre 2027’de yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olması nedeniyle 2026 kaybı ile birlikte asgari ücret artış oranının yüzde 22-24 arasında olacağını söylemenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.