YENİ Parti ekonomi programının çelişkisini açıkladı, madde madde olacakları sıraladı

YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, OVP’nin Türkiye ekonomisi için bir rehber olması gerekirken, inandırıcılığını tamamen yitiren bir beyanname niteliğinde olduğu savunuldu.

TAHMİNLER TUTMADI, KURUMLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BÜYÜDÜ

Raporda, 2026 yılı için konulan enflasyon tahmininin sadece bir yıl içinde 12,4 puan yukarı güncellendiği aktarıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2027 sonu için yüzde 15 enflasyon tahmini açıklarken, OVP’nin aynı yıl için yüzde 21 öngördüğü belirtildi.

Bu 6 puanlık farkın, ekonomi kurumları arasında iletişim olmadığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

İŞSİZLİK DÜŞTÜ MÜ? ARKASINDAKİ GERÇEK

İstihdam verilerinin değerlendirildiği bölümde, 2025-2026 arasında öngörülen net istihdam artışının 13 bin kişi olduğu ve işsizlik oranındaki düşüşün milyonlarca insanın iş aramaktan vazgeçmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Bütçe kalemlerine ilişkin olarak, 2027 yılında sermaye giderlerinin 1 trilyon 852 milyar Türk Lirasında kalacağı, faiz giderlerinin ise 3 trilyon 975 milyar Türk Lirasına çıkacağı kaydedildi.

Raporda duruma ilişkin olarak, “Devlet, yatırıma ayırdığı her 1 liraya karşılık faize 2 liradan fazla ödeyecektir” değerlendirmesine yer verildi.

VERGİDE ADALETSİZLİK

Vergi gelirlerinin yüzde 60’ının dolaylı vergilerden toplandığına işaret edilen raporda, bu adaletsiz dağılımı düzeltecek somut bir düzenlemenin bulunmadığı belirtildi. OVP metninde gelir dağılımının altı yerde geçmesine rağmen hiçbir sayısal hedefin yer almadığı aktarıldı.

Tarım sektörünün bir arz güvenliği meselesi olarak değil, yalnızca bir enflasyon kalemi olarak ele alındığı ifade edildi.

Üç yıllık program boyunca tarımsal katma değere ilişkin herhangi bir hedef konulmadığı ve destekleme bütçesinin reel olarak dondurulduğu belirtildi. Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarının açığının 2029 yılında fazlaya döneceği öngörüsünün, çalışan ve emeklinin hakları daraltılarak yapılacağı savunuldu.

YENİ PARTİ'NİN OVP TAAHHÜTLERİ

Raporun sonuç bölümünde iktidara gelinmesi durumunda uygulanacak politikalar sıralandı: