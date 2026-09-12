Ahmet Hakan Erdoğan'ın sözlerini tercüme etti

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın memleketi Rize’deki seçim mesajının erken seçim işareti olmadığını savundu. Hakan’a göre Erdoğan, her seçimin ardından bir sonraki seçime hazırlanmaya başlıyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Erdoğan’ın, “İnşallah önümüzdeki yaklaşan seçimi başarıyla atlatacağız” sözlerinin ardından erken seçim tartışması başladı. Bazı çevrelerin bu ifadeyi, “Erken seçim geliyor. Bu sözün anlamı budur” şeklinde yorumladığını belirten Hakan, bu görüşe katılmadı.

"ERDOĞAN'IN DAİMİ GÜNDEMİ"

Bu değerlendirmeyi yapanların Erdoğan’ı tanımadığını savunan Hakan, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu yorumu yapanlar, 25 yıldır iktidarda olmasına rağmen Erdoğan’ı tanımayanlardır.”

Erdoğan’ın bir seçim biter bitmez diğer seçim için çalışmaya başladığını belirten Hakan, “Bir seçimi başarıyla atlattığında... Hemen bir sonraki seçimin startını veren siyasetçidir Erdoğan. ‘Önümüzdeki yaklaşan seçim’, Erdoğan’ın daimi gündemidir” dedi.

Hakan, Erdoğan’ın sözlerinin erken seçim mesajı olarak okunamayacağını belirterek değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Erdoğan dili ve edebiyatına göre... ‘Önümüzdeki yaklaşan seçim’ demek, ‘Erken seçim geliyor’ anlamına gelmez yani.”