Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Seçimi atlatacağız' sözlerine jet yanıt!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Rize'de "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız" sözlerine yanıt verdi.

Özgür Özel, bir kez daha erken seçim çağrısını yineledi. Özel, seçimlerin 'atlatılacak, korkulacak' bir şey olmadığını söyledi.

Özel, şunları ifade etti:

"Seçim bir zorluk, korkulacak bir şey değildir. Sandık atlatılmaz; millet sandıkta iktidarı değiştirecek

Biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız. Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Sayın Erdoğan uzun süredir duymuyordu ama dün memleketi Güneysu'da otobüsün içinden yaptığı hemşehrilerine konuşmada şunu söyledi: 'Yavaş yavaş yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız' dedi. Buradan kendisine sesleniyorum: Sayın Erdoğan, bir kere hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır; milletin umudu olan seçim atlatılmaz! Seçim zorluk değildir, seçim korkulacak bir şey değildir. Atlatılıp beş yıl daha keyif sürülecek yer değildir"

"EMEKLİ KRİZİ ATLATAMIYOR Kİ SEN SEÇİMİ ATLATASIN"

Özgür Özel, emeklinin Açlık Sınırı'nın çok altında bir rakam olan 23 bin lira maaş aldığını da hatırlattı.

Özel şunları ifade etti:

"Çünkü millet, yeniden sen iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda; emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın! Bugün Kars'taki hayvan üreticileri, besiciler bu krizin içinde faiz faiz üstüne binerken bu krizi atlatamıyorlar ki sen seçimi atlatıp devam edesin!""