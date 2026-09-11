Devlet Bahçeli açıkladı: Abdullah Öcalan için İmralı'da iki katlı ve bahçeli bir ev inşa edildi

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı'ya İmralı sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için bahçeli bir ev hazırlandığını söyledi.

Öcalan için hazırlanan evin detaylarını aktaran Bahçeli, konutun fiziki şartlarına dair Nagehan Alçı'ya şunları anlattı:

"Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildi. Bu ev önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan bir ev. O evin içinde normal hayatın akışına uygun yaşayabilir. Konforlu bir ev inşa edildi."

Nagehan Alçı, Bahçeli'nin hazırlanan bu alana Öcalan'ın henüz yerleşmediğini belirterek sürecin hukuki boyutuna şöyle vurgu yaptığını ifade etti:

"Fakat kendisi buna girmeyi reddediyor. Çünkü statü istiyor. Çerçeve Yasası'nın hayata geçmesini, kurulların işlediğini gördükten sonra eve geçmek istiyor."

İKİ KATLI YAPI VE BAHÇE DETAYI

Görüşmenin ardından elde ettiği bilgileri aktaran Nagehan Alçı, cezaevi sınırları dahilinde bulunan yapının alt katının çalışma ofisi, üst katının ise barınma alanı olarak tasarlandığını belirtti. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili alanın bahçe bölümünde hem tarımsal faaliyetler için toprak zemin hem de spor aktiviteleri için beton alan yer alıyor.

Öcalan'ın ilerleyen yaşını gerekçe göstererek tek başına kalmak istemediğini aktaran Alçı, örgüt elebaşının günlük işlerine yardımcı olması adına ailesinden birkaç kişinin yanına verilmesini talep ettiğini ve hatta bir akrabası için resmi başvuruda bulunulduğunu öne sürdü.

Görüşmedeki detayların basına yansıması konusunda Bahçeli'nin yaklaşımını da paylaşan Alçı, MHP liderinin bu bilgilerin kamuoyuna açıklanmasına "Takdir sizindir, benim açımdan sorun yoktur. Paylaşabilirsiniz" diyerek onay verdiğini ifade etti.