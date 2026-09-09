Süreç yasasında Aralık rötarı: Öcalan üzerinden müdahale iddiası

İmralı Süreci kapsamında Meclis’ten geçen çerçeve yasanın hayata geçirilmesinden önceki şartlarının gecikebileceği ifade edildi. Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, PKK’nın silah teslimi ve mağara-kampları boşaltma sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle MİT’in hazırlayacağı durum raporunun ekim ayındaki MGK’ya yetişmemesi ihtimali bulunuyor. Bu durumda örgüt üyeleriyle ilgili düzenlemelerin uygulanmasının aralık ayındaki MGK sonrasına kalabileceği öne sürülüyor.

ÖCALAN ÜZERİNDEN MÜDAHALE İDDİASI

Babacan, sürecin hızlandırılması amacıyla Öcalan üzerinden müdahalelerin gündeme geleceğinin konuşulduğunu da aktardı. Buna göre devletin ilgili birimleri, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile silah teslimlerini yakından takip ederken, teslimatların hızlanmaması halinde yasanın şarta bağlı yasa uygulanmasının ertelenebileceği değerlendiriliyor.

Nuray Babacan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

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Ekim ayıyla birlikte Ankara siyaseti yeniden canlanacak. Geçen iki ay içerisinde dikkatle izlenen iki konu oldu. Biri ekonominin hali, diğeri açılım sürecinin hızı. Ekim MGK’sından çıkacak kararla, açılımın ikinci aşamasına geçileceğini öne sürenler hayal kırıklığına uğrayacak gibi. Silah teslimatlarındaki yavaş tutum nedeniyle asıl kararın Aralık MGK’sına kalacağını iddia edenler var.

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin çerçeve yasasının TBMM’de kabul edilmesinin ardından, kendini lağveden terör örgütü PKK’nın tüm silahları teslim etmesi, mağara ve kampları boşaltması ilk ve önemli adım olarak lanse edildi.

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Bu iki ay içerisinde devletin ilgili birimlerinin Suriye ve Irak’ta yaptığı çalışmaların, henüz, ‘olumlu durum raporu’ hazırlayacak kadar verimli olmadığı bilgisi paylaşılıyor. Devletin üst kademesi belirli aralıklarla toplanarak silah bırakmayla ilgili teslimatları değerlendiriyor.

İddiaya göre teslimat ve mağara boşaltmalar beklenenden yavaş ilerliyor. Bir hızlanma sağlanmazsa MİT’in raporunun Ekim MGK’sına yetişmeyeceği, dolayısıyla yasanın şarta bağlı diğer unsurlarının hayata geçirilmesinin gecikeceği yorumları yapılıyor.

Bu durumda örgüt üyeleriyle ilgili konuların Aralık MGK’sına kalacağı, teyit ve tespitin sonuçlarının ancak ondan sonra görülebileceği dile getiriliyor. Mekanizmanın hızlanması için Öcalan üzerinden müdahalelerin gündeme geleceği konuşuluyor.