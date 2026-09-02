İlk etapta 4 bin PKK tutuklusu tahliye olacak

İmralı süreci kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Yasa ile birlikte terör suçlarına ilişkin yaklaşık 80 bin soruşturma ve kovuşturma dosyasının yeniden ele alınacağı belirtiliyor.

Nefes'te yer alan habere göre, değerlendirmeler sonucunda ilk etapta yaklaşık 3 bin 800 ila 4 bin PKK tutuklusu ve hükümlüsünün infazlarının durdurularak tahliye edilmesi bekleniyor.

2 BİN 800 FİRARİ İÇİN DE DÜZENLEME

Yasa kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan yaklaşık 2 bin 800 kişinin durumunun da yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor. Bu kişilerin teslim olmaları veya avukatları aracılığıyla başvurmaları halinde yakalama kararlarının kaldırılabileceği belirtiliyor.

Bu kişilerin dosyaların 5 yıl süreyle ertelenmesi, bu süre içinde yeni bir terör suçu işlenmemesi halinde ise soruşturma ve davaların tamamen ortadan kaldırılması öngörülüyor. Düzenlemeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek kişi sayısının 100 bine ulaşabileceği kaydediliyor.

REHABİLİTASYON SÜRECİ DE YÜRÜTÜLECEK

Süreç kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve hekimlerin de görev alması planlanıyor.

Uzmanların, tahliye veya teslim olacak kişilerin topluma ve ailelerine yeniden uyum sağlamasına yönelik rehabilitasyon sürecini takip edeceği belirtiliyor.

Alt kurulların 15 Eylül’den itibaren sahada çalışmaya başlaması ve PKK’nın silah bırakma ile barınma alanlarını boşaltma sürecini izlemesi bekleniyor.