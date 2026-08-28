Terör örgütü PKK ilk kez kayıplarını açıkladı: 50 senede 27 bin PKK'lı öldürüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve çerçeve yasanın kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya geçen İmralı süreci devam ediyor. Terör örgütü PKK ise ilk kez kayıplarını açıkladı. PKK yöneticisi Murat Karayılan 1976 yılından bugüne kadar yaşanan çatışmalarda 27 bin PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Karayılan yaptığı açıklamada, PKK'nın kuruluşundan bu yana çatışmalarda öldürülen örgüt mensuplarına ilişkin toplam sayıyı açıkladı. Karayılan, 1976'dan bu yana PKK kayıtlarında yer alan toplam kayıp sayısının 25 bin 922 olduğunu öne sürdü. Kayıtlara girmeyen kişiler de hesaba katıldığında toplam sayının yaklaşık 27 bine ulaştığını açıkladı.

Karayılan'ın verdiği rakamlara göre, terör örgütünün 1984 yılında Türkiye'ye yönelik silahlı saldırılara başlamasından 2000 yılına kadar geçen dönemde 13 bin 778 PKK mensubu öldü. 2001-2026 döneminde ise 7 bin 949 PKK mensubunun öldüğü belirtildi.

Karayılan ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusu ile Irak'ın kuzeyindeki Şengal bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 bin 262 PKK mensubunun öldüğünü açıkladı.