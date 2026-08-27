Son Dakika | MSB'den SDG'nin fesih kararına ilişkin ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO görevleri, savunma sanayii, Suriye'deki gelişmeler ve Ege'deki statü tartışmaları ele alındı. MSB, SDG'nin feshinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna yönelik desteğinin süreceğini bildirdi.

MSB'DEN SDG'NİN FESHİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri Suriye'deki gelişmeler ve SDG'nin geleceği oldu.

MSB, SDG'nin feshedilmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu yönündeki adımları, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bakanlık, söz konusu sürecin "Tek Devlet, Tek Ordu" anlayışının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek gelişmelerden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, TSK'nın Suriye'de ortaya çıkan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik desteğini sürdüreceği ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrıca Suriye ordusunun, başta terörle mücadele olmak üzere, kapasitesinin geliştirilmesine yönelik katkılarını mevcut askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde devam ettireceği kaydedildi.

ABD makamlarının bölgede bir çatışmasızlık mekanizması kurulmasına yönelik girişimlerine ilişkin haberlerin de takip edildiği belirtilirken, bu konuda MSB'ye henüz resmi bir talep ulaşmadığı açıklandı. Bakanlık, resmi bir talep gelmesi halinde konunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceğini bildirdi.

"BİR HAFTADA 5 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgilere göre, son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hudut güvenliği kapsamında teknolojik imkanların da kullanıldığı tedbirler sonucunda son bir haftada 550 kişi yakalandı, 807 kişinin ise hududu geçmesi engellendi. Böylece yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 9 bin 80'e yükseldi.

Hakkari hudut hattında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TÜRK F-16'LARI LETONYA'YA GEÇTİ

NATO Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da bulunan 2 Türk F-16'sının Letonya'ya intikal ederek caydırıcılık görevini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) kapsamında İstanbul'da, 3. Kolordu Komutanlığının ev sahipliğinde tören düzenlendi. Türkiye'nin 2026-2032 yılları arasında SEEBRIG karargahına ikinci kez ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Toplantıda yerli savunma sanayii ürünlerine ilişkin gelişmeler de paylaşıldı. Yerli piyade tüfeği MPT-76 MH'nin yeni kabullerinin gerçekleştirildiği, Modern Makineli Tüfek MMT-76'nın helikopter testlerinin ise başarıyla tamamlandığı bildirildi.

BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İHA'nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada üzerinde deniz şartlarındaki test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği açıklandı.

İSRAİL'E TEPKİ

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren MSB, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ile yayılmacı politikalarına tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail'in bu tutumunun bölgede kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini belirterek bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımına değil, uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışına göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

MSB ayrıca, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ile istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alması gerektiğini ifade etti.

EGE'DE STATÜ UYARISI

Ege Denizi'ndeki gayriaskeri statüdeki adalara ilişkin değerlendirmede ise Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararı, "yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım" olarak nitelendirildi.

Bakanlık, Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel girişimlerin ise adanın statüsünü ihlal edeceğini ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini belirtti. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumayı sürdüreceği vurgulandı.

SOMALİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ OLAYI

Somali açıklarında kaçırılan gemiye ilişkin gelişmelerin de takip edildiği bildirildi. MSB, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Somali makamlarına deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü desteğin sağlandığını açıkladı.

30 AĞUSTOS KUTLAMA PROGRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da geçit töreni düzenleneceği bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 yüzer unsur İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak, 30 askeri gemi ise vatandaşların ziyaretine açılacak.

Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları Kütahya'da, SOLOTÜRK ise İstanbul'da gösteri gerçekleştirecek. Çeşitli kentlerde askeri bando ve mehteran konserleri düzenlenecek, askeri müzeler ise ücretsiz ziyaret edilebilecek.