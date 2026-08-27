PKK / YPG feshinden sonra merak ediliyordu: PJAK 'Bizi bağlamaz' açıklaması yaptı

İktidarın Terörsüz Türkiye dediği İmralı Süreci'nin başlamasının ardından önce PKK, Suriye'de de iç savaşın sona ermesinin ardından SDG resmen kendisini feshettiğini duyurdu. Türkiye ve Suriye'deki bu gelişmelerin ardından gözler PKK'nın İran'daki kolu olduğu ifade edilen PJAK'a çevrildi. PJAK sözcüsü, PKK ile ideolojik olarak yakın olduklarını ancak bağımsız olduklarını; fesih kararlarının kendileri ile bir bağlantısının olmadığını söyledi.

PJAK SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Rudaw'da yer alan habere göre PJAK sözcüsü Rewar Avdanan, PKK/SDG gibi benzer bir süreç için İran'da demokratik bir süreç başlatılması halinde benzer bir süreci değerlendirebileceklerini açıkladı.

PKK'nın feshinin PJAK ile doğrudan bir bağlantısı olmadığını savunan İran’ın gerçek bir demokratik süreç önermesi halinde PJAK’ın bunu memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. Avdanan, Türkiye'de kabul edilen yasanın kendileri ile doğrudan bir bağlantısı olmadığını söyledi.

2000’li yıllardan bu yana silahlı faaliyet yürüten PJAK, kendi programlarına göre Öcalan ile ideolojik olarak aynı çizgide. Kendileri PKK'nın bir kolu olmadıklarını ifade ederken analistlere göre PJAK da tıpkı YPG gibi PKK'nın başka bir kolu.

KENDİ KARARLARINI KENDİLERİNİN ALACAKLARINI SÖYLEDİ

Avdanan, kendi örgütlerinin siyasi ve örgütsel açıldan bağımsız olduğunu, PKK'nın kolu yönündeki tanımlamaların da yanlış olduğunu söyledi:

“PJAK, Rojhilat ve İran’da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partisidir. PKK/KCK’nin feshedilmesinin PJAK’la doğrudan bir bağlantısı yoktur.”

Ancak PJAK, Öcalan'ı da liderleri olarak kabul ediyor:

“Dünya görüşü ve mücadele felsefesi açısından PJAK, Önder Apo’nun [Abdullah Öcalan] düşüncelerine ve yol haritasına inanıyor.”

PKK'LILAR PJAK'A MI KATILACAK?

Süreç ile beraber olası anlatılardan birisi de Türkiye'ye dönmek istemeyen PKK'lıların PJAK'a katılacağı senaryosu. Avdanan bu senaryoyu reddedip, başarılı bir süreç ile PKK'lıların Türkiye'ye dönip siyasi yaşama katılması gerektiğini savundu.

Habere göre PJAK kısa vadede örgütsel ve askeri olarak değişim sinyali vermiyor. PKK'nın feshi sonrassında Kandil'deki varlıklarının geleceği için PJAK sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Varlığımızı sürdürmemizin gerekli olduğu tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz.”