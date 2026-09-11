Özgür Özel devreye girdi pazarlık sona erdi! Orta yolu buldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ta büyükbaş hayvan pazarını ziyaret etti. Özel, ziyareti sırasında bir hayvan pazarlığına tanık oldu. Satıcı 60 derken alıcı 50 bin lira olması için ısrar etti. Çekişmeli giden pazarlığa Özgür Özel müdahale etti. Özel, orta yolu bulmaya çalıştı. Özel'in ricası ile satıcı, hayvanı 55 bin liraya satmayı kabul etti. Hem satıcı hem alıcı pazarlıktan memnun oldu.

KARSLI BESİCİLER ÖZEL'E DERT YANDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Hayvan Pazarı’nda üreticileri de dinledi. Besiciler; küpe cezaları, ithalat, şap, Bağ-Kur borçları ve nakliye sorunlarını anlattı.

Özel’e ziyareti sırasında Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Utku Çakırözer, milletvekilleri Özgür Erdem İncesu ve Evrim Rızvanoğlu ile Sencer Solakoğlu eşlik etti.

ÜRETİCİNİN ORTAK SORUNU KÜPE CEZALARI

Pazarı gezen Özel, üreticilerin sorunlarını dinledi. Satıcıların en fazla şikâyet ettiği konuların başında, küpesiz hayvanlar için uygulanan yüksek cezalar geldi.

Bir üretici, düşen veya eksik olan küpeler için yaptıkları başvuruların altı ayı aşkın süre sonuçlandırılmadığını söyledi. Küpe başına 3 bin lira ödediklerini belirten üreticiler, işlemin devlet tarafından yapılmasını istedi.

Hayvanın kulağından düşen küpe nakliye aracında bulunsa bile ceza kesildiğini anlatan bir satıcı, yaşadıklarını şöyle aktardı:

“220 bin lira ceza yedim. Küpe de çok kalitesiz bir küpe. Kaliteli olsa kopmaz. Sayın Bakan geldi, gezdi. Oturalım, anlatalım dedim. Milletvekili Bakanı kaçırdı. Camide yakaladım da söyledim.”

Özel ise küpe uygulamasına ilişkin şunları söyledi:

“Bir hayvanın kaçak olmaması, veteriner denetimlerinde olması, adeta arabanın plakasız gezmemesi için hayvanın kulağına bir küpe takılıyor. Bu küpenin maliyeti 200 lira ama 3 bin liraya satılıyor. Bu para kazanamayan besiciye durduk yerde yük oluyor.”

ÇOBANLARA AYLIK 70 BİN LİRA

Üreticiler, küçükbaş hayvanlarını satabilecekleri pazar bulamadıklarını ve bölgede ciddi bir çoban sıkıntısı yaşandığını da dile getirdi. Bir satıcı, “İthal çoban getiriyoruz. Ben şu anda bir Afgan çobana 70 bin lira sıcak para veriyorum” diye konuştu.

HAYVAN İTHALATI ÜRETİCİYİ VURDU

Özel, Türkiye’nin hayvan ithalatındaki durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2018 yılında, en büyük ithalat yapılmış 1,7 milyar dolarlık. Ondan sonra en çoğu 2025’te olmuş. O da 1,5 milyar dolar. Yani 750 bin baş büyükbaş hayvan gelmiş buraya. O yüzden üretici çok büyük sıkıntıda, bir türlü toparlayamıyor. Her sene dünyada ithal hayvanda Türkiye ilk üçteymiş.”

Bir hayvan satıcısı ise ithalatın et fiyatları ve besiciler üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

“Ayda 40 bin hayvan gelip kesiliyor. Bu büyük besicilere dağılıyor. Büyük firmalara dağıtıldığı zaman et fiyatları bundan altı-yedi ay önce 650-660 bin liraydı. Şimdi 580 bin liraya et kesiyoruz. Besici kan ağlıyor. Tam da şu an satış zamanıdır. Hayvanlar satılacak, müşteri yok. Bakanlık, ‘600 bin lirayı geçmeyecek’ diyor. Biz kime satacağız? İlkbahardan bu yana tanesinde 20 bin lira kaybımız var. Zarar ediyor vatandaş.”

ŞAP HASTALIĞI PAZARI ETKİLEDİ

Üreticiler, şap hastalığı nedeniyle bazı köylerin kapatıldığını ve pazardaki satışların durma noktasına geldiğini söyledi. Yılda iki kez yapılan aşının yeterli olmadığını savunan bir satıcı, şunları kaydetti:

“Üretici hep zarar ediyor. Kars’ın 10-15 köyü kapalı şu anda. Senede iki defa aşı yapıyorlar. Aşıdan sonra, mal yine şapa düşüyor. Et fiyatları artmasın diye pazarları açık tutuyorlar, dışarıdan hayvan giriyor. Temas olunca yine şapa düşüyor. Biz mağduruz. Büyük bir sıkıntı var. Şu anda insanlar hep korkuyor alıp da şaptan ölecek mi diye.”

Özel, YENİ Parti’nin hayvancılığa ilişkin çözüm önerilerinin parti programına alındığını belirterek şöyle konuştu:

"YENİ Parti’nin sorunları nasıl çözeceğini Sencer Solakoğlu’nun yazdığı şekilde programımıza aldık. Hem de gelecekte bu işlerin başında olacak. Sizin sorunlarınızı çözecek. Bizim gibi paçası temiz adamlar değil de sizin gibi paçası kirli adamlar olacak."

BAĞ-KUR BORÇLARI KREDİYE ENGEL OLUYOR

Pazardaki bir başka esnaf, çiftçilerin biriken Bağ-Kur borçları nedeniyle kredi kullanamadığını söyledi. Aynı üretici, küpe temininde yaşanan gecikmelerin de cezaları artırdığını belirtti:

"En büyük sorunumuz küpe sorunu. İkinci sorunumuz çiftçinin Bağ-Kur borçları. Bir yapılandırma çıkardılar. Ana borç 300 lirayken bir 300 lira faiz bindirmiş, yapılandırmada bir 300 lira daha bindiriyor. Kimse kredi çekemiyor. Benim Bağ-Kur borcum 800 bin lira olmuş. Ödeyemiyorum ki bir çiftçi kredisi çekeyim. Küpe düştüğünde sipariş veriyoruz, altı ay-bir yıl sonra geliyor. Süreç belli değil. Pasaportu olan hayvanı buradan kamyona yüklüyorsun, yolda giderken arabada küpesi düşüyor. Küpe yanında, pasaport elimde. Jandarma kabul etmiyor. 220 bin lira ceza yazıyor. Geçmişte böyle değildi İl tarımın önüne giderdin. Orada küpesini takar, ücretini de alırdı. Şimdi o da yok. Bizim her yere borcumuz var. Hayvanımızı satamıyoruz. Küpe yok, aşı yok."

Özel, ziyareti sırasında alıcı ile satıcı arasındaki hayvan pazarlığına da katıldı.

NAKLİYECİLER CEZALAR NEDENİYLE KONTAK KAPATTI

Hayvan nakliyeciliği yapan Bülent Keser, yol üzerindeki park alanlarının yetersizliği ve canlı hayvan taşımacılığındaki süre sınırlamaları nedeniyle yüksek cezalarla karşılaştıklarını söyledi.

Keser, cezalar nedeniyle aylardır çalışamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Kars hayvancılık bölgesi. Biraz sonra buradan 50-60 TIR yüklenecek. Türkiye’nin belirli yerlerine taşınacak. Yollarda park alanlarının olmaması bizim sıkıntılarımızdan biri. Bir de süre aşımı yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü canlı hayvan, bunu bekletemeyiz. Hayvanlar trafikte 10 dakika park bulamadık diye ben dört ane 180 bin liralık ceza yedim. Burada hayvan yükledim. İki tane küpesi düşmüş, onu aldığım halde. Bana 160 bin lira ceza yazdılar. Biz TIR’ları çalıştıramaz hale geldik. Cezalardan aman ettik. Korkumuzdan nakliye diyemiyoruz. Mazot parasını çıkardıktan sonra aldığımız paranın üçte biri bize ya kalır ya kalmaz. Cezadan korkup yola çıkamıyoruz. Şu anda arabam var, dört-beş aydır yola çıkmıyorum. Çünkü gittim, ceza yedim; geldim, ceza yedim. Arabamı satsam cezaları karşılamıyor."

ÖZEL EN BÜYÜK SORUNUN İTHALAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Özel, pazar ziyaretinin ardından kahvede üreticilerle çay içerek sorunları dinledi. Kars’ın en önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olduğunu belirten Özel, parti programının sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi:

"Kars’ın en önemli geçim alanı hayvancılık, özellikle besicilik. Önceden zaten arkadaşlarımız sürekli geldiler, çalıştılar. Sencer Solakoğlu Hocamızı tanıyorsunuz. O kendisi de sizinle aynı işi yapıyor Bursa’da. Biz Türkiye’de bu işi hem süt hem de besi meselesini en iyi bilen kişi olarak kendisini vaktiyle kadrolarımıza dahil etmiştik. Sağ olsun yaptığı çalışmalarla parti programımızda hayvancılıkla ilgili kısımları doğru yazdı. Hem de gittiğimiz-geldiğimiz yerde dinlediğimizde meseleye YENİ Parti’nin programının çok doğru bir yerden yaklaştığını görüyoruz.

Hayvancılıkla ilgili başta en büyük sorun yurt dışından ithal hayvan sorunu. Türkiye, yurt dışından hayvan ithalatında son 10 yıldır ilk üçün içinde. Geçen sene en büyük ikinci ithalatı yaptılar. 750 bin büyükbaş hayvan geldi. Bir anda piyasa alta geliyor. Ama bu gelen büyük hayvan büyük firmalara gidiyor. Onların karı artıyor. Ama küçük üreticinin bu sefer elindeki mal bir anda değersizleşiyor, para kazanamıyor. Bu sefer o parayı zaten adam gitmiş bankadan kredi çekmiş, faiz işliyor. Bir borç sarmalı içinde batağa doğru sürükleniyor.”

BORÇLARIN FAİZİNİ SİLME VAADİ

Özel, iktidara gelmeleri hâlinde çiftçi ve hayvancıların borçlarının faizlerini bir defaya mahsus sileceklerini söyledi. Ana paranın taksitlendirileceğini ve Bağ-Kur borçlarının düşük faizli kredi kullanımına engel olmaktan çıkarılacağını belirtti:

“İster çiftçilik, ister hayvancılık yapan olsun; kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra üç ay içinde o borçların faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Ana parayı böleceğiz ve diyeceğiz ki ‘Herkes bir kendine gelsin.’ Bağ-Kur yapılandırması yapılması gerekiyor, yapılmıyor. Bağ-Kur’un da faizlerinin affedilip, ana paranın yapılandırılıp sizin elinize ‘Borcu yoktur. Parası yapılandırılmıştır’ kaydının verilmesi lazım. Senin o parayla gidip düşük faizli hayvancılık kredisi kullanabilmen lazım. Bu olmadan olmuyor. Şu anda Bağ-Kur borcu olmuş 500 bin lira, 1 milyon lira. Öyle olunca bankanın kapısı kapalı. Bankanın kapısı kapalı oldu mu ki banka o ‘Bağ-Kur borcu yoktur’ yazısını alıp hayvancılık kredisi kullandıracak. Bu sefer yüksek faizli kredilere gidiyor millet. Ya kredi kartından çekiyor ya nakit avans çekiyor bankadan. Onun da faizi bileşik yıllık yüzde 94. Yüzde 94 faiz kullanan birinin değil hayvancılık, kuyumculuk yapsa ayakta kalması mümkün değil. O yüzden bir kere bu borç batağından sizi kurtarmak lazım.”

BUZAĞI FİYATLARINDAKİ FARKI ANLATTI

Hayvan ithalatının yerli üretici sayısını ve hayvan varlığını azalttığını savunan Özel, Türkiye ile ABD’deki buzağı fiyatlarını karşılaştırdı:

“İkincisi büyük miktarlarda hayvan ithalatı burada artık şöyle bir sonuç doğurdu: İflas eden insanlar olunca, bu işi yapan kişi sayısı azalınca, yerli hayvan sayısı azalınca, en son iş dönüyor dolaşıyor; ‘Buzağı yok.’ Dün duydum, inanamadım: Aynı buzağı Amerika’da 150 dolar. Yani bugünkü parayla 7 bin 500 liraya buzağı var. Türkiye’de 50 bin liraya kadar çıktığı oluyor aynı buzağının. Birisi 7 bin 500 liradan, birisi 50 bin liradan alıp büyütüyor. Bu iş de olmuyor.”

SORUNU ÇÖZMEYEN İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK LAZIM

Özel, yerli üreticinin desteklenmesi ve hayvancılık politikalarının sektörü bilen kişiler tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti:

“‘Çözüm yok’ değil. Sorunu çözmeyen iktidarı değiştirsek çözenler gelse? Belediye başkanından memnun değilsin. Naif Bey gibi belediye başkanı gelse, bizim böyle işi bilen arkadaşlarımız gelseler, iktidar olsalar. Yurtdışından 750 bin büyükbaş hayvan getirip de üç-beş büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü-ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım. Bu konularda işi bilenler, bizim gibi paçası temiz değil de Sencer Bey gibi paçasında sizin gibi buraların kiri olan adamlar bu işi çözebilir. Biz bu sorunları YENİ Parti’nin programında olduğu şekilde seçim zamanında büyük bir kampanya olarak tartışmaya açacağız. İnşallah rekabet hayvancılığın, çiftçinin sorunlarını çözmek üzerinden yürüsün. Suni kavgalar çıkarıyorlar. Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun. Büyük memleket meselelerinde zaten biz duracağımız yeri biliyoruz, kararımız da çok net. Onlar yürür ama esas biz nerede bir sıkıntı varsa oraya gidip dinlemeyi, ona çözüm önermeyi, tartıştırmayı önemli bir mesele olarak görüyoruz.”

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT

Bir vatandaş, mutlak butlan kararı çıkması hâlinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı kabul edebileceği yönündeki tartışmaları gündeme getirdi. Özel, konuyu geride bıraktıklarını belirterek şu yanıtı verdi:

“Biz de çok üzüldük, kızdık. O işleri arkada bıraktık, önümüze bakıyoruz. Biz bu işleri nasıl çözeceğiz ona uğraşıyoruz. Bırakalım, oldu geçti. Biz yine işimize bakalım. Sizin sorunları konuşalım. Üsküdar deyince ben de sinirleniyorum, o sopayı elime alasım var vallahi.”

ÇERÇEVE YASA YERİNE HAYVANCILARIN SORUNLARINI ANLATTI

Özel, Çerçeve Yasa hakkındaki sorulara ayrıntılı yanıt vermedi. Ziyaretinin amacının üreticilerin yaşadığı sorunları gündeme taşımak olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

“Çerçeve Yasa’da ben evet oyu kullandım. Bütün parti yönetimi evet oyu kullandı. Endişesi olan arkadaşlar kendi tercihlerine göre oy kullandılar. Çerçeve Yasa’yı her gün, her gece sekiz tane televizyon kanalı konuşuyor. Meclis’te de konuşuluyor, yine konuşulur. Ama bugün hayvan pazarında ben Çerçeve Yasa konuşursam yarın küpeyi yazmayacak gazete onu yazar. Bugün akşam, yarın hayvancının sorunu konuşulsun diye gelmişim. Yoksa Çerçeve Yasa’yı her yerde konuşuyoruz biz. Ama bu kadar sorunları var insanların, adam diyor ki ‘Yedi tane buzağımı kestiler’, öbürü diyor ki ‘Bu küpeden bu kadar ceza aldım.’ Öbürü diyor ‘Bağ-Kur’dan emekli olamıyorum, yedi yılım var.’ Onları dile getirmeye gelmişim.”

ÜRETİCİLERLE BASINA KAPALI TOPLANTI

Özel, hayvan pazarı ziyaretinin ardından üreticilerle bir otelde düzenlenen “Ürettikçe Güçlenen Türkiye” başlıklı toplantıda buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Özel’e İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sencer Solakoğlu ve Onur Uludaşdemir eşlik etti.