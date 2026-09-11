TFF duyurdu: Milli futbolcu Adem Küçükkartal hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı oyuncusu Adem Küçükkartal, 34 yaşında hayatını kaybetti. Küçükkartal’ın vefatını Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla duyurdu. 2022 yılından bu yana A Milli Futsal Takımı’nda görev yapan Adem Küçükkartal, kariyeri boyunca milli formayı 22 kez giydi. Küçükkartal’ın vefatı, futbol ve spor camiasında üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA KONYA'DA UĞURLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Adem Küçükkartal’ın naaşının 12 Eylül 2026 Cumartesi günü memleketi Konya’da toprağa verileceği belirtildi.

22 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

TFF’nin açıklamasında, “Futsal A Milli Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 2022 yılından bu yana Futsal A Milli Takımı’nda görev yapan Küçükkartal’ın 22 kez Ay-Yıldızlı formayı giydiği aktarıldı.

Federasyon, Adem Küçükkartal’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diledi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Futsal A Milli Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 2022 yılından bu yana Futsal A Millî Takımımızda görev alan Adem Küçükkartal, 22 kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. Küçükkartal'ın naaşı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü (yarın) memleketi Konya'da toprağa verilecek. Merhum Adem Küçükkartal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz"