Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe: İsmail Kartal kararı!

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Kartal'ın bu açıklamasından kısa süre sonra bu kez başkan Aziz Yıldırım konuştu ve İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp. Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İlaç aldığını söyledi. İsmail Kartal, bizim evladımız. 20 senelik başkanlık dönemimde iki hoca hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız."