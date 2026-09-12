Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe: İsmail Kartal kararı!
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe geldi. İsmail Kartal kararı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından başlayan İsmail Kartal krizinde başkan Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe geldi.
Teknik direktör İsmail Kartal, 1-1 biten Roma maçının ardından herkesi şaşırtan bir açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
Kartal, şu ifadeleri kullandı: "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."
Kartal'ın bu açıklamasından kısa süre sonra bu kez başkan Aziz Yıldırım konuştu ve İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp. Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İlaç aldığını söyledi. İsmail Kartal, bizim evladımız. 20 senelik başkanlık dönemimde iki hoca hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız."
Ancak buna rağmen teknik direktör İsmail Kartal, dünkü antrenmana çıkmadı. Bu kez de futbol direktörü Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la bir görüşme yaptığı bildirildi.
Görüşme sonunda İsmail Kartal'ın kararından dönmediği ve yolların ayrıldığı haberi hızla yayıldı. Hatta Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın olacağı bile ileri sürüldü.
Bu arada Fenerbahçe teknik direktörlüğü için çeşitli isimler ortaya atıldı. Bunların arasında en dikkat çekici olan İtalyan hoca Antonio Conte'ydi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, İsmail Kartal döneminin bittiğini "Net bu" diyerek açıklarken, bazı isimler de göreve talip olduklarını duyurdu.
Artık işe bitti gözüyle bakılıyordu. Aziz Yıldırım'ın yeni teknik direktör için temaslara başladığı bile ileri sürülüyordu.
Ancak işte tam bu sırada Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe geldi. TRT Spor'un haberine göre Yıldırım'ın çağrısıyla İsmail Kartal kulübün kapısından içeri girdi. Yıldırım, kısa görüşmede etkili konuşmasıyla İsmail Kartal'ı ikna etti. Ardından da Fenerbahçe Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın (bugün) saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."