Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası zaferi sonrası tarihe geçti.
Üst üste 2. kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız’da kaptan Eda Erdem tarihe geçmeyi başardı.
Tecrübeli voleybolcunun Avrupa Şampiyonası serüveni 17 Eylül 2005'te başladı. Aradan geçen yıllarda milli takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen kaptan, turnuva tarihine adını istatistikleriyle de yazdırdı.
EN FAZLA BLOK YAPAN OYUNCU
39 yaşındaki orta oyuncu, 2011'den itibaren tutulan verilere göre Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla blok yapan oyuncu konumunda bulunuyor.
Erdem, organizasyonda toplam 145 blokla rakiplerine geçit vermezken, bu alanda ikinci sırada 76 blokla Rus Irina Koroleva yer alıyor.
Eda Erdem'in Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonunda ise 6 farklı derece bulunuyor.
Kaptan, 2023 ve 2026 yıllarında altın madalyaya uzanırken, 2019'da gümüş madalya kazandı. Tecrübeli voleybolcu ayrıca 2011, 2017 ve 2021 yıllarında bronz madalyanın sahibi oldu.
KAPTAN EDA ERDEM TARİH YAZDI
Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez forma giyerek önemli bir başarıya daha imza attı.
Tecrübeli voleybolcu, bu rekoru Sırp oyuncu Maja Ognjenovic ile paylaştı.