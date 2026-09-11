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Halk TV Spor Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası zaferi sonrası tarihe geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 1
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Üst üste 2. kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız’da kaptan Eda Erdem tarihe geçmeyi başardı.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 2
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Tecrübeli voleybolcunun Avrupa Şampiyonası serüveni 17 Eylül 2005'te başladı. Aradan geçen yıllarda milli takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen kaptan, turnuva tarihine adını istatistikleriyle de yazdırdı.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 3
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EN FAZLA BLOK YAPAN OYUNCU

39 yaşındaki orta oyuncu, 2011'den itibaren tutulan verilere göre Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla blok yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 4
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Erdem, organizasyonda toplam 145 blokla rakiplerine geçit vermezken, bu alanda ikinci sırada 76 blokla Rus Irina Koroleva yer alıyor.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 5
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Eda Erdem'in Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonunda ise 6 farklı derece bulunuyor.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 6
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Kaptan, 2023 ve 2026 yıllarında altın madalyaya uzanırken, 2019'da gümüş madalya kazandı. Tecrübeli voleybolcu ayrıca 2011, 2017 ve 2021 yıllarında bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaptan Eda Erdem kim tutar seni: Tarihe geçti - Fotoğraf: 7
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KAPTAN EDA ERDEM TARİH YAZDI

Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez forma giyerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Tecrübeli voleybolcu, bu rekoru Sırp oyuncu Maja Ognjenovic ile paylaştı.

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