Saray davetlerinin vazgeçilmez ünlüsü Türkiye’yi terk ediyor

AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçmişte destekleyen sunucu Ece Erken, Türkiye’den ayrılma kararı aldı. Erken, oğlu Eymen’in eğitimi ve geleceği için Dubai’ye yerleşeceğini açıkladı. Sosyal medyada da vatandaşlar, Erken'in AKP iktidarına verdiği desteği hatırlatarak tepki gösterdi. Yurttaşlar, yıllardan beri Erken'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye desteğini hatırlatıp, "Türkiye'de geleceği görememe" şikayeti ile ayrılma kararını eleştirdi.

Gökhan Çınar’ın sunduğu 'Katarsis' programına konuk olan Erken, Türkiye’de yaşadığı gelecek kaygısının da kararında etkili olduğunu söyledi.

"GELECEĞİ GÖREMİYORUM"

Anne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini belirten Erken, Dubai’nin çocuklar için daha uygun bir yaşam sunduğunu düşündüğünü anlattı.

Erken, “Ülkemi çok seviyorum. Ama geleceği bazen göremiyorum” dedi. Her an kötü bir haberle uyanacakmış gibi hissettiğini söyleyen sunucu, bu kaygıyı azaltmak ve oğluna daha uygun bir yaşam sunmak istediğini belirtti.

Türkiye ile bağlarını tamamen koparmayacağını da vurgulayan Erken, “Bir ayağım burada olacak. Annem var çünkü” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN HEP DAVETLİSİ OLDU

Ece Erken, geçmiş yıllarda Erdoğan’ın katıldığı çok sayıda toplantı ve davette yer aldı. Erken, 2014’te dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıkladığı toplantıya katıldı. Tepkiler üzerine kendisini 'apolitik' olarak tanımlayan Erken, davete saygı gereği gittiğini savundu. Ardından Erdoğan’ın iftarına da katılacağını açıkladı.

Erken, 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı etkinliğine katıldı ve Emine Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunun davetlileri arasında da yer aldı.

Sunucu, 2017’de Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın Tarabya Köşkü’nde sanat ve spor dünyasına verdiği iftara da katıldı. Etkinlikte Erdoğan ile sohbet ederken görüntülendi.

ERDOĞAN'A AÇIK EVET DESTEĞİ VERMİŞTİ

Erken, 2017’de başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliği referandumu öncesinde yürütülen 'Evet' kampanyasına da katıldı. Numan Kurtulmuş ve Alişan ile çekilen videoda kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı.

2018’de Erdoğan’ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftara katılan Erken, seçim öncesinde açık destek açıklaması yaptı. Erken, “Recep Tayyip Erdoğan, bu seçim kampanyasında açık ara farkla önde” dedi ve diğer adayları konuşmaya gerek olmadığını savundu.