Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, diş doktoruna tepki gösterdi. Erken, mağduriyetini dile getirirken, söz konusu doktorun başka meslektaşlarının işlerini eleştirdiği videolar çekmesine de isyan etti.

Ece Erken, kim olduğunu açıklamadığı diş doktoru için, “Maalesef hayatımın hatalarından biri” dedi. Ünlü sunucu, doktorun sosyal medyada başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriler içeren videolar çektiğini ve bu videoların yüz binlerce izlenme aldığını görünce şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin, keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriyor, videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var.

Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana.. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun henüz benim ağrılarım geçmemişken..."