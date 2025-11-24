Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!

Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sunucu Ece Erken, "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın" diyerek diş doktoruna tepki gösterdi.

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, diş doktoruna tepki gösterdi. Erken, mağduriyetini dile getirirken, söz konusu doktorun başka meslektaşlarının işlerini eleştirdiği videolar çekmesine de isyan etti.

Ece Erken, kim olduğunu açıklamadığı diş doktoru için, “Maalesef hayatımın hatalarından biri” dedi. Ünlü sunucu, doktorun sosyal medyada başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriler içeren videolar çektiğini ve bu videoların yüz binlerce izlenme aldığını görünce şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

454693.jpg

Tarkan duyurdu: Bu sefer sürpriz yokTarkan duyurdu: Bu sefer sürpriz yok

"HAKKIM HELAL DEĞİL SANA"

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin, keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriyor, videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var.

Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana.. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun henüz benim ağrılarım geçmemişken..."

sdffsd.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Magazin
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti