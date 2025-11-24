Tarkan duyurdu: Bu sefer sürpriz yok

Megastar Tarkan, ilk olarak 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da dört büyük konser vereceğini duyurmuştu.

Biletlerin 19 Kasım Çarşamba günü satışa çıkmasıyla birlikte bilet platformu, dakikalar içinde yüz binleri bulan hayran akınına uğradı ve site çöktü.

Hayranlarının bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Megastar, kısa süre sonra büyük bir sürpriz yaparak takvimine 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerini de eklediğini duyurmuştu. Bu konserlerin biletleri için de yüz bini aşkın kişi sıraya girdi.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Tarkan'ın bu ilgiden sonra takvimine bir kez daha yeni konserler ekleyip eklemeyeceği merak edilirken, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, 8 konserin tamamının biletlerinin tükendiğini, "İlginiz için çok teşekkürler. Konserlerin heyecanı şimdiden sardı içimi. Görüşmek üzere" notuyla duyurdu.

Hayranları yeni ek konserler düzenlenir mi diye merak ederken Tarkan, tüm biletlerin satıldığı 8 konser hariç yeni bir konser duyurusunda bulunmadı.