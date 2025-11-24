Tarkan duyurdu: Bu sefer sürpriz yok

Tarkan duyurdu: Bu sefer sürpriz yok
Yayınlanma:
Megastar Tarkan'ın Ocak 2026'da vereceği konser serisi, inanılmaz ilgiyle karşılandı. İlk dört konsere ek olarak dört yeni konser tarihi daha açıklayan Tarkan, bugün yaptığı paylaşımla tüm biletlerin satıldığını açıkladı.

Megastar Tarkan, ilk olarak 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da dört büyük konser vereceğini duyurmuştu.

Biletlerin 19 Kasım Çarşamba günü satışa çıkmasıyla birlikte bilet platformu, dakikalar içinde yüz binleri bulan hayran akınına uğradı ve site çöktü.

Hayranlarının bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Megastar, kısa süre sonra büyük bir sürpriz yaparak takvimine 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerini de eklediğini duyurmuştu. Bu konserlerin biletleri için de yüz bini aşkın kişi sıraya girdi.

tarkan-1.webp

Gökhan Özen'in saplantılı hayran kabusu! "Benden kaçamazsın"Gökhan Özen'in saplantılı hayran kabusu! "Benden kaçamazsın"

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Tarkan'ın bu ilgiden sonra takvimine bir kez daha yeni konserler ekleyip eklemeyeceği merak edilirken, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, 8 konserin tamamının biletlerinin tükendiğini, "İlginiz için çok teşekkürler. Konserlerin heyecanı şimdiden sardı içimi. Görüşmek üzere" notuyla duyurdu.

dfgdfg.png

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Türk filmlerinde de oynamıştıÜnlü oyuncu hayatını kaybetti: Türk filmlerinde de oynamıştı

Hayranları yeni ek konserler düzenlenir mi diye merak ederken Tarkan, tüm biletlerin satıldığı 8 konser hariç yeni bir konser duyurusunda bulunmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Magazin
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti