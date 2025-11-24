Gökhan Özen'in saplantılı hayran kabusu! "Benden kaçamazsın"

Gökhan Özen'in saplantılı hayran kabusu! "Benden kaçamazsın"
Yayınlanma:
Gökhan Özen, iddialara göre kendisini tehdit eden ve takıntı haline getiren hayranından şikayetçi oldu.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, takıntılı hayranı Tuğçe Y.’den şikâyetçi oldu. Tuğçe Y.'nin sosyal medyada Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptığı ve özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınladığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Tuğçe Y. ayrıca ünlü şarkıcının telefon numarasını bulup, ısrarlı şekilde arayarak, "Seni bulacağım, benden kaçamazsın" gibi ifadeler kullandı.

gokhan-ozen-dava.webp

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik' iddiasıyla suç duyurusu!Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik' iddiasıyla suç duyurusu!

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Günlük hayatına devam etmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken bile tedirgin olduğunu söyleyen Gökhan Özen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve korunma talebinde bulundu.

Mahkeme Gökhan Özen’in talebini kabul etti ve Tuğçe Y.’nin 1 ay boyunca ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

gokhan-ozen.webp

Ferdifon'a tedbir koydurdu: 2.5 milyon liradan ettiFerdifon'a tedbir koydurdu: 2.5 milyon liradan etti

Karara aykırı davranması halinde ise 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ne çarptırılacağı açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Magazin
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti