Gökhan Özen'in saplantılı hayran kabusu! "Benden kaçamazsın"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, takıntılı hayranı Tuğçe Y.’den şikâyetçi oldu. Tuğçe Y.'nin sosyal medyada Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptığı ve özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınladığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Tuğçe Y. ayrıca ünlü şarkıcının telefon numarasını bulup, ısrarlı şekilde arayarak, "Seni bulacağım, benden kaçamazsın" gibi ifadeler kullandı.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Günlük hayatına devam etmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken bile tedirgin olduğunu söyleyen Gökhan Özen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve korunma talebinde bulundu.

Mahkeme Gökhan Özen’in talebini kabul etti ve Tuğçe Y.’nin 1 ay boyunca ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Karara aykırı davranması halinde ise 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ne çarptırılacağı açıklandı.