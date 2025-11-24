Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, aile arasındaki miras krizi gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon çatısı altında toplandığını duyurmuş, "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" demişti.

Ancak bu açıklama, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti. Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu.

