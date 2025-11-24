Ferdifon'a tedbir koydurdu: 2.5 milyon liradan etti

Yayınlanma:
Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un eserlerinin toplandığı Ferdifon şirketine tedbir koydurduklarını açıkladı.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, aile arasındaki miras krizi gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon çatısı altında toplandığını duyurmuş, "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" demişti.

ferdi-tayfur-taha.webp

Ferdi Tayfur'un kızının miras isyanı! "7 yeğen fazla fazla para kazandı"Ferdi Tayfur'un kızının miras isyanı! "7 yeğen fazla fazla para kazandı"

"BU MİKTAR 3 AYDA BİR 2 - 2.5 MİLYON LİRAYA VARIYORDU"

Ancak bu açıklama, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti. Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu.

ferdi-tayfur-tugce-tayfur.webp

"BABAMIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORSUNUZ"

Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

