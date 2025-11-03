Ferdi Tayfur'un kızının miras isyanı! "7 yeğen fazla fazla para kazandı"

2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasının ardından, aile içinde miras tartışmaları gün yüzüne çıktı.

Tayfur’un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV’e bağışlanmıştı. Diğer mal varlıkları ise çocukları, torunları, yeğenleri ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a bırakılmıştı.

Ancak, vasiyet listesinde adı yer almayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın ve oğlu Timur Turanbayburt, itiraz etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep etmişti.

"GRİP DEDİLER CENAZESİ GELDİ"

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, bir açılışta görüntülenen Tuğçe Tayfur Aydın, dava süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyen Aydın, babasının vasiyetiyle ilgili konuştu.

Aydın, "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken ‘grip’ dediler, cenazesi geldi." dedi.