Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik' iddiasıyla suç duyurusu!

Hülya Avşar ve programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında "fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler" nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

1 yıl önce yapılan programda, Merve Taşkın'ın, Avşar ile sohbetinde "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurulduğu iddia edildi.

Ayrıca, Hülya Avşar'ın, Taşkın'a övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle destek olduğu belirtildi. Söz konusu video için ise erişim engeli getirilmesi talebinde bulunuldu.

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DAVA AÇILMIŞTI

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ndeki paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Taşkın, mizah amaçlı yaptığını söylediği paylaşımda, Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini yazmıştı.

Mahkeme, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, davayı ileri bir tarihe ertelemişti.