Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdi: İntikamını böyle aldı
2019 yılında boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasındaki tazminat krizi, ikili arasında gerilime neden oldu.
Ortaç, boşanma anlaşması gereği Loughnan’a ödemesi gereken 1 milyon TL’lik tazminatı dört takside bölse de ödemekte güçlük çekti. Ödemelerin aksaması üzerine Chloe Loughnan, ünlü şarkıcının evine haciz gönderdi.
EŞYALARINI POŞETE DOLDURUP DAĞITTI
Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre; haciz şokuyla öfkeye kapılan Serdar Ortaç, intikamını eski eşinin eşyalarından aldı. Chloe’nin “Evden sonra alırım” dediği ne kadar marka çanta, ayakkabı ve elbise varsa hepsini topladı. Ortaç, 7 poşete doldurduğu lüks eşyaları şoförüne teslim etti.
Ünlü şarkıcı, şoförüne talimat vererek, bu kıyafet ve aksesuarları İstanbul’daki gecekondu mahallelerine dağıtmasını ve hediyesi olduğunu söylemesini istedi.
Chloe Loughnan’ın ise bu olayı öğrenince kriz geçirdiği belirtildi.