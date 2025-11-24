Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdi: İntikamını böyle aldı

2019 yılında boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasındaki tazminat krizi, ikili arasında gerilime neden oldu.

Ortaç, boşanma anlaşması gereği Loughnan’a ödemesi gereken 1 milyon TL’lik tazminatı dört takside bölse de ödemekte güçlük çekti. Ödemelerin aksaması üzerine Chloe Loughnan, ünlü şarkıcının evine haciz gönderdi.

Melek Mosso'dan aşk itirafı: Kapım her şeye açık

EŞYALARINI POŞETE DOLDURUP DAĞITTI

Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre; haciz şokuyla öfkeye kapılan Serdar Ortaç, intikamını eski eşinin eşyalarından aldı. Chloe’nin “Evden sonra alırım” dediği ne kadar marka çanta, ayakkabı ve elbise varsa hepsini topladı. Ortaç, 7 poşete doldurduğu lüks eşyaları şoförüne teslim etti.

Tribünlerin yeni gözdesi: Demet Özdemir

Ünlü şarkıcı, şoförüne talimat vererek, bu kıyafet ve aksesuarları İstanbul’daki gecekondu mahallelerine dağıtmasını ve hediyesi olduğunu söylemesini istedi.

Chloe Loughnan’ın ise bu olayı öğrenince kriz geçirdiği belirtildi.