Melek Mosso'dan aşk itirafı: Kapım her şeye açık
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, boşanmasının ardından aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. "Kapım her şeye açık" diyen Mosso, eski eşine de iyi dileklerini yolladı.

Serkan Sağdıç ile iki yıl süren evliliklerini, geçtiğimiz aylarda tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran ünlü şarkıcı Melek Mosso, boşanma sonrası aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Bir mekânda sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mosso, eski eşine iyi dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi.

Eski eşiyle ilgili sorulara cevap veren Mosso, "Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"NEREDEN NE GELECEĞİNİ BİLEMEYİZ"

Yeni bir aşkın kapıda olup olmadığı sorulduğunda ise ünlü şarkıcı, şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda yeni bir aşk yok. 'Umarım olmaz' da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık."

