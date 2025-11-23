Tribünlerin yeni gözdesi: Demet Özdemir

Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması, sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünlerdeki sürpriz konuğuyla da gündem oldu. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, maçı stadyumdan takip eden isimler arasındaydı.

Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanırken, Demet Özdemir'in stadyumdaki varlığı da dikkatlerden kaçmadı.

DEMET ÖZDEMİR YİNE UĞUR GETİRDİ

Ünlü oyuncu, daha önce de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçını stadyumda izlemişti.

O karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 3-1'lik galibiyetle tamamlamıştı. O maçın ardından konuşan Özdemir, "Çok görkemliydi. Ülkemiz ve Galatasaray adına çok güzel maçtı. Rüya gibiydi." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncunun izlediği iki maçta da Galatasaray'ın galip gelmesi, sosyal medyada "Demet Özdemir uğur getiriyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.