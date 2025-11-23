Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz yıl hamilelik haberini vererek hayranlarını sevindirmişti.

2025 Haziran ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak anne olma sevinci yaşayan Karaca, minik kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Gizem Karaca, doğumundan bu yana özenle sakladığı kızı Leyla'nın yüzünü gösteren o pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İLK DEFA YÜZÜ BELLİ"

Gizem Karaca, kızı Leyla'nın yüzünün net göründüğü fotoğrafı paylaşırken, düştüğü notta şu ifadelere yer verdi:

"Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, sizden bilirim."

Hayranları, oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok tatlı" gibi iyi dilek yorumları yağdırdı.