Usta oyuncu Halil Ergün, vasiyetini açıkladı. Ergün, yıllarını geçirdiği evinin, ölümünden sonra bir müzeye dönüştürülmesini arzuladığını açıkladı.

Halil Ergün, bu isteğinin ardında; hayatı boyunca edindiği tecrübeleri, bu evde biriken anıları ve sanat yolculuğunun izlerini, bir müze aracılığıyla genç nesillere ulaştırma arzusu yattığını belirtti.

Ergün'ün hedefi, evini "yaşayan bir müze" haline getirmek. Ziyaretçilerin sadece objeleri görmeleri değil, aynı zamanda Ergün'ün sanatsal ruhunu, yaşam felsefesini ve Türk sinemasının gelişimine katkılarını hissedebilmeleri amaçlanıyor.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Halil Ergün, 1940 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu'nu kurdu.

2006-2010 yılları arasında ekrana gelen Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Ali Rıza Bey karakteri ile akıllara kazındı.