Feridun Düzağaç: Şarkılarımı kirletmeyin

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, yapay zeka teknolojisinin müzik dünyasında artan kullanımı hakkında bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle genç müzisyenlere seslenen Düzağaç, kendi eserlerinin yapay zeka ile yeniden yorumlanmasına karşı olduğunu ifade etti.

Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, sizler için hep en iyisini dilerim. Hayatlarınız için teknolojiye dayalı yeni dünya enstrümanlarının önemini anlayabiliyorum ve yadsıyamam. Ancak lütfen yapay zeka marifetiyle oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarınız ile ilgili fikir , iş birliği vs.'leri paylaşmayınız. Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyiniz ve hiç bir 'remix'e konu etmeyiniz. Sizi seviyor ve anlayışınıza sığınıyorum."