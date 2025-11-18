Oyuncular Sendikası'ndan yapay zeka tepkisi: Kabul edilemez!

Yayınlanma:
Yapay zekayla üretilen “TESSERACT” dizisine tepki gösteren Oyuncular Sendikası, oyuncuların dijital kopyalarının kullanılmasının mesleği tehdit ettiğini belirtti.

Vitpepper Studios, yeni projesi "TESSERACT"ın fragmanını yayınladı. Klonlanmış gerçek aktörlerin (Özcan Deniz ve Akın Akınözü) dijital kopyalarının yer aldığı ve yapay zekâ tarafından üretilen ilk dizi olan TESSERACT'a Oyuncular Sendikası'ndan sert tepki geldi.

whatsapp-image-2025-10-09-at-18-35-54-1-850x1119.jpeg

Cem Yiğit Üzümoğlu: Ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımızCem Yiğit Üzümoğlu: Ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımız

"MESLEĞİMİZİ VE GELECEK KUŞAKLARI DOĞRUDAN TEHDİT ETMEKTEDİR"

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basına yansıyan, Vitpepper Studios adlı yapım şirketinin, TESSERACT adlı tamamen yapay zekâyla üretileceği açıklanan, sektörde çalışan oyuncuların dijital kopyalarıyla yer aldığı iş, mesleğimiz açısından kaygı verici bir gelişmedir. Yapay zekâ teknolojileri yaratıcı alanlarda destekleyici bir araç olabilir; ancak bu teknolojinin, oyuncunun bedenini, sesini, emeğini ve kendini ikame edecek şekilde kullanılması kabul edilemez. Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi, kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de, uzun vadede mesleğimizi ve gelecek kuşakları doğrudan tehdit etmektedir.

Bu tür projelerde, yapımcılar ve platformlar kadar, oyuncuların da etik sorumluluğu vardır. Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zekâ temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zekâ, insanın yerine değil, yanında olmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

