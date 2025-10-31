Cem Yiğit Üzümoğlu: Ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımız

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde düzenlenen panelde konuşan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde düzenlenen "Emeğin Halleri ve Haklarımız" başlıklı panelde sektörün yapısal sorunları konuşuldu. Emek, hak, örgütlenme, mobbing, taciz, ifşa ve yapay zekânın sektör üzerindeki etkileri tartışıldı.

Panelde Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) Başkanı Galip Görür, Suna Can Özbulduk, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu ve SİNE-SEN avukatı Derya Yaman yer aldı.

En son Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yapılan dayanışma eylemlerine katıldığı için kısa süreli gözaltına alınmış, hakkında getirilen yurt dışı yasağı nedeniyle Yunanistan’da sahneleyeceği oyuna katılamamıştı.

"TESPİT EDİLEN OYUNCU SAYISI 20 BİN, AMA BAĞLI BULUNDUĞUMUZ İŞ KOLU 4 MİLYON"

Üzümoğlu, panelde sendikal mücadelenin önündeki yasal engelleri vurgulayarak, "Kanuna göre iş kolunun yüzde birini örgütlememiz gerekiyor. Bizim sektörümüzde tespit edilen oyuncu sayısı 20 bin civarında, ama bağlı bulunduğumuz iş kolu 4 milyon. Bu durumda ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımız" dedi.

Altın Portakal Film Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel galalarAltın Portakal Film Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel galalar

"TÜRKİYE’DE ZATEN SINIF BİLİNCİ TAM ANLAMIYLA YERLEŞMİŞ DEĞİL"

Üzümoğlu, sözleşme serbestisi adı altında yürüyen sistemin yalnızca ücrete dayalı bir serbestlik sunduğunu, bunun da örgütlenmeyi imkânsız hale getirdiğini belirtti. "Bu liberal ortam sınıf bilincinin oluşmamasına yol açıyor. Türkiye’de zaten sınıf bilinci tam anlamıyla yerleşmiş değil; oyunculuk gibi dışarıdan "çok para kazanıyorlar" diye küçümsenen bir meslekte bu daha da zor. Oysa o 20 bin kişinin büyük kısmı geçinemiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DE HİÇBİR İŞÇİ BİR OYUNCU KADAR UZUN ÇALIŞTIRILAMAZ"

Ağır çalışma koşullarını da hatırlatan Üzümoğlu, setlerdeki çalışma sürelerinin yasal sınırları çoktan aştığını belirtti. Üzümoğlu, "Ortalama çalışma süresi hala 15 saat. Türkiye’de hiçbir işçi bir oyuncu kadar uzun çalıştırılamaz ama biz hukuken uygun olmayan 12 saatin de ötesindeyiz. Çünkü kimse bizi işçi olarak görmek istemiyor" dedi.

"YÖNETMENLERİ, OYUNCULARI VE TEKNİK EKİPLERİ İŞSİZ BIRAKIYOR"

Setlerde yaşanan iş kazalarına da vurgu yapan Üzümoğlu, Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin çekimleri sırasında yaşanan üç yangında bir arkadaşlarını kaybettiklerini hatırlatarak iş güvenliğinin neredeyse hiç olmadığını aktardı. Yapay zekânın sektöre etkisine de dikkat çeken oyuncu, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki tanıtım filminin yapay zekâyla üretilmesini eleştirerek, "Yapay zekâyla üretilen her içerik, yönetmenleri, oyuncuları ve teknik ekipleri işsiz bırakıyor. Hukuki düzenleme yok ama ahlaki bir tavır alınmalı. Festival yönetimleri buna öncülük etmeli" diye konuştu.

