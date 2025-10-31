Altın Portakal Film Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel galalar

Altın Portakal Film Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel galalar
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel galalarla kutladı. “Cumhuriyete Giden Yol” ve “Ferhangi Bir Yaşam” belgesellerinin galası düzenlendi.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Cumhuriyet Bayramı’na özel iki gala gerçekleşti.

Samsun’dan İzmir’e, Cumhuriyet’in kuruluşunun izini süren “Cumhuriyete Giden Yol”, Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. Cumhuriyet döneminin en yetkin sanatçılarından Ferhan Şensoy’u konu alan “Ferhangi Bir Yaşam” ise AKM Aspendos Salonu’nda seyirciyle buluştu.

ATATÜRK’ÜN KİTAPLARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR BELGESEL ÇEKECEK

“Cumhuriyete Giden Yol” belgeselinin yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu, gösterimin ardından soruları cevapladı. Herkesin erişebilmesi için belgeselin, Kocaeli Üniversitesi web sayfasına yüklendiğini dile getiren yönetmen Duranoğlu, yakında da Atatürk’ün kitaplarla ilişkisi üzerine yeni bir belgeselin çekimlerine başlayacaklarını duyurdu.

altin-portakal-cumhuriyet-bayramina-ozel-galalar.jpg

FERHAN ŞENSOY'UN AİLE ÜYELERİ SORULARI CEVAPLADI

Altın Portakal’da günün diğer galası, “Ferhangi Bir Yaşam”dı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü bir geleneğin, ‘Dümbüllü kavuğu’nun da emanetçisi olmuş, usta tiyatrocu ve yazar Ferhan Şensoy’u, bilinmeyen yönleriyle beyazperdeye taşıyan belgeselin gösteriminden sonra yönetmen Selçuk Metin ile Şensoy’un aile üyeleri; Derya Şensoy, Ferhan Şensoy ve Elif Durdu Şensoy, seyircilerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Selçuk Metin, belgeselin gösterim programını, Ferhan Şensoy’un, Ses Tiyatrosu’nu kurduğu süreçteki gibi bir turne programı olarak planladıklarını belirtti.

cumhuriyet-bayramina-ozel-galalar-1.jpg

Söyleşide ilk söz alan Derya Şensoy, "Babamın çok zengin bir arşivi varmış, biz de bunu bu süreçte keşfettik ve hiç değilse bir kısmını, onun özellikle genç kuşakla tanışabileceği bir belge niteliğinde tarihe bıraktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Elif Durdu Şensoy ise duygularını, "Bu belgeseli izlemek duygusal açıdan zorlayıcı olabiliyor bizler için" diye konuştu.

Kaynak:ANKA

