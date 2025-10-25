Altın Portakal’da yıldız yağmuru: Kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde bu yıl 104 film yer alıyor. Açılış öncesinde kırmızı halıya çıkan sanatçılar, yönetmenler ve oyuncular basın mensuplarına poz verirken, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Uluslararası Uzun Metraj Jürisi üyesi Elif Dağdeviren, kırmızı halıda yaptığı açıklamada, Antalya’nın Türkiye ve sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı:

"Tüylerim diken diken, Antalya hala eskisi kadar güzel ve sıcak geliyor. Çok güzel bir festival geçireceğimizi düşünüyorum."

Festivalin önemine değinen usta oyuncu Fikret Kuşkan, Altın Portakal’daki ilk ödül anısını paylaştı:

"Gizli Yüz filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldığımda 24 yaşındaydım. Ödülümü almak için Berlin’den gelen bir eleştirmen sayesinde uçak biletim alınmıştı. Türkiye’ye dönerken ödülü tarihi eser zannetmişlerdi, havalimanında yaklaşık 2.5 saat bekledim. Ama o ödül benim için hep özel kaldı."

BAŞARI ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

‘Başarı Ödülü’ sahibi Merve Dizdar, Altın Portakal’a tekrar katılmanın mutluluğunu dile getirdi:

"2022’de ‘Kar ve Ayı’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştım. Festivalde tekrar burada olmak çok güzel. Antalya seyircisi inanılmaz ilgili ve filmleri yakından takip ediyor. Ödül almak mutluluk verici, ama görülmek de her zaman değerli."

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi Engin Alkan da, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli sanat olaylarından bir tanesi. Hem sektörde hem de kültürel oluşumumuzda çok önemli bir yeri var. Burada olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Heyecanla seyredeceğimiz filmleri bekliyorum. Umarım güzel bir festival olacak ve umarım bir 100 yıl daha devam edecek."

'ONUR DUYUYORUM'

Jüri Başkanı Ömer Vargı ise, "Festivalin yaşanıyor, devam ediyor olması çok önemli ve güzel bir duygu. Ben de onur duyuyorum bu jürinin başkanı olmaktan. Umarım çok güzel geçer ve umarım çok güzel filmler izleyeceğiz" dedi.

'Ulusal Uzun Metraj Yarışması' filmleri arasında yarışacak Erdem Yener, "Keyfimiz yerinde, mutluyuz. İlk filmimle ben de Altın Portakal'da olduğum için çok gururluyum. Böyle harika insanlarla çalıştığım için daha da gururluyum. Güzel bir hafta olmasını, iyi bir festival geçirmesini istiyorum. Bu bir festival, bir haftanın tadını çıkaralım, eğlenelim isterim. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.