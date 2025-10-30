Boğaziçi Film Festivali başlıyor: Açılış filmi “Palestine 36”

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali, 7–14 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, bu yıl da zengin bir film seçkisine ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Annemarie Jacir’in üstlendiği, dünya prömiyerini 50. Toronto Film Festivali’nde yapan ve büyük beğeni toplayan “Palestine 36” olacak. Film, aynı zamanda Filistin’in 98. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlendi.

Bu yılki programda Filistin sinemasına özel bir seçki de yer alıyor. Seçkide, Cherien Dabis’in Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan “All That’s Left of You”, Kaouther Ben Hania’nın Venedik’ten dokuz ödülle dönen “The Voice of Hind Rajab”, Kamal Aljafari’nin Locarno’da gösterilen “With Hasan in Gaza” ve DOC NYC 2024’te prömiyer yapan “Yalla Parkour” filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin “Yarışma Dışı Özel Gösterim” bölümünde ise Türk sinemasından önemli yapımlar yer alacak. Ali Kemal Pasiner’in yönettiği ve 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan “Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler”, Mehmet Güreli’nin “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” ve Ömer Evre’nin Kıbrıs yapımı “Tuval’deki Sır” filmleri izleyiciyle buluşacak.

Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.