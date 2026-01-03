Ünlü sanatçıya AKM'deki törenle veda edilecek

Bariton sanatçısı İktu’nun vefatı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamada, “İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak acımız çok büyük. Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

AKM’DE VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Prof. Dr. Mesut İktu için yarın saat 10.30’da Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TÜRK OPERASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Türkiye’de güçlü bir opera geleneğinin oluşmasına önemli katkılar sağlayan Mesut İktu, sesi, tekniği ve geniş repertuvarıyla yurt içi ve yurt dışında birçok opera temsili ve konser verdi. Senfoni orkestralarıyla solist olarak sahne alan İktu, aynı zamanda iki ayrı dönemde (1987-1991 ve 2001-2004) İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda uzun yıllar öğretim üyeliği ve müdürlük yapan Prof. Dr. İktu; şan, müzikli diksiyon, lied yorumu, opera metinleri ve müzik analizi dersleriyle çok sayıda sanatçının yetişmesine katkı sundu.