Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Türk filmlerinde de oynamıştı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Türk filmlerinde de oynamıştı
Yayınlanma:
Ünlü Alman oyuncu Udo Kier, 81 yaşında ABD’de hayatını kaybetti. Kier, Avrupa sinemasının yanı sıra Türkiye’de “Pars: Kiraz Operasyonu” ve “Görünmeyen” filmleriyle de tanınıyordu.

Alman sinemasının ünlü isimlerinden Udo Kier, 81 yaşında ABD'de hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 250'den fazla filmde rol alan usta oyuncunun ölüm haberini partneri Delbert McBride duyurdu.

Oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

udo-kier-die.jpg

Bülent Ersoy gece yarısı Konya'da kebapçı açtırdıBülent Ersoy gece yarısı Konya'da kebapçı açtırdı

BOMBALANAN HASTANEDEN SAĞ ÇIKMIŞTI

Udo Kier'in hayat hikayesi, sinema kariyeri kadar çarpıcıydı. 1944 yılında Almanya'da doğan Kier, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan bir hastaneden mucizevi bir şekilde sağ olarak çıkarıldı.

18 yaşında İngiltere'ye giderek dil öğrendi ve oyunculuk dersleri aldı. 1970'li yıllarda rol aldığı 'Mark Of The Devil', 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' gibi filmlerle adını dünyaya duyurdu ve korku sinemasının vazgeçilmez bir figürü haline geldi.

udo-kier.webp

Arzum Onan'ın büyük pişmanlığı! "Kandırıldım"Arzum Onan'ın büyük pişmanlığı! "Kandırıldım"

TÜRK FİLMLERİNDE DE ROL ALDI

Udo Kier, 2007 yılında Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve 2011 yapımı Ali Özgentürk filmi 'Görünmeyen' gibi projelerde de rol almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Magazin
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti