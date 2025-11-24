Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Türk filmlerinde de oynamıştı

Alman sinemasının ünlü isimlerinden Udo Kier, 81 yaşında ABD'de hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 250'den fazla filmde rol alan usta oyuncunun ölüm haberini partneri Delbert McBride duyurdu.

Oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Udo Kier'in hayat hikayesi, sinema kariyeri kadar çarpıcıydı. 1944 yılında Almanya'da doğan Kier, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan bir hastaneden mucizevi bir şekilde sağ olarak çıkarıldı.

18 yaşında İngiltere'ye giderek dil öğrendi ve oyunculuk dersleri aldı. 1970'li yıllarda rol aldığı 'Mark Of The Devil', 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' gibi filmlerle adını dünyaya duyurdu ve korku sinemasının vazgeçilmez bir figürü haline geldi.

TÜRK FİLMLERİNDE DE ROL ALDI

Udo Kier, 2007 yılında Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve 2011 yapımı Ali Özgentürk filmi 'Görünmeyen' gibi projelerde de rol almıştı.