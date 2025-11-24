Bülent Ersoy gece yarısı Konya'da kebapçı açtırdı

Yayınlanma:
Bülent Ersoy, Konya’da canı kebap ve etli ekmek çekince işletme sahibine ulaşıp gece yarısı kebapçı açtırdı.

Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, önceki gece Konya'da yaşadığı olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, kebap ve etli ekmek yemek isteyince, Konya'da bulunan bir kebapçıyı gece yarısı özel olarak açtırdı.

BİR TELEFONLA RESTORAN AÇILDI

T24'ten Zeki Dursun'un haberine göre, işletmenin sahibi, Bülent Ersoy'un kendisini arayarak kebap ve etli ekmek yemek istediğini söylemesi üzerine hemen harekete geçti.

Tekin, Bülent Ersoy için restoranını açtı ve özel bir sofra hazırladı.

KAHVELER İŞLETME SAHİBİNİN EVİNDE İÇİLDİ

Yemeğini yiyen Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde kahve içmek istediğini belirtti. Bu kez, işletme sahibi ve eşi, ünlü şarkıcıyı kendi evlerine davet etti.

Bülent Ersoy, kebapçının evine misafir olarak, kahvesini orada içti. Ünlü şarkıcı daha sonra çifte teşekkür ederek evden ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

