Arzum Onan'ın büyük pişmanlığı! "Kandırıldım"

Yayınlanma:
Arzum Onan, yıllar önce yaptırdığı dudak dolgusu ile ilgili pişmanlığını anlattı. "Altı ayda geçecek" denilmesine rağmen kalıcı olduğunu söyleyerek "Kandırıldım" dedi.

Ünlü oyuncu Arzum Onan, katıldığı bir programda hem özel hayatıyla hem de estetik operasyonlarıyla ilgili itiraflarda bulundu.

52 yaşındaki Onan, "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti ve yaşadığı büyük pişmanlığı dile getirdi.

arzum-onan.jpg

Ferdifon'a tedbir koydurdu: 2.5 milyon liradan ettiFerdifon'a tedbir koydurdu: 2.5 milyon liradan etti

"'ALTI AY SONRA GEÇECEK' DEDİLER AMA KALICI OLDU"

1993'te hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, yüzündeki müdahalelerle ilgili şunları söyledi:

"Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı ama hareketsiz görünümü sevmediğim için artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kalıcı oldu. Erimedi, geçmedi. Kandırıldım."

İşlemin beklediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle yüzüne yeniden bir müdahalede bulunmaktan kaçındığını ifade eden Arzum Onan, bu durumun kendisinde bir travma yarattığını belirtti:

"O yüzden geçmişte travmam var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum."

new-project-2025-11-24t114130-014.jpg

Miss Universe'te torpil iddiası! Ceren Arslan açıkladıMiss Universe'te torpil iddiası! Ceren Arslan açıkladı

EVLİLİK İDDİALARINA YANIT

Öte yandan, 2023 yılında Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Arzum Onan, bu yıl Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevgilisi ile gizlice evlendiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Onan, "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok." dedi.

arzum-onan-orkun-ozkan.jpg

Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

