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Halk TV Türkiye İstanbul’da okullar için yeni karar: Ders saatleri değişti

İstanbul’da okullar için yeni karar: Ders saatleri değişti

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi trafiği rahatlatmak amacıyla ders saatleri değiştirildi. Kent genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

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İstanbul’da okullar için yeni karar: Ders saatleri değişti

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okulların ders saatleri değiştirildi.

İLK DERSLER 10.00’DA BAŞLAYACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, kent genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul’da okullar için yeni karar: Ders saatleri değişti - Resim : 1

TRAFİK YOĞUNLUĞU DİKKATE ALINDI

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı belirtildi.

Velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.

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HEDEF ULAŞIMIN DÜZENLİ İŞLEMESİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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