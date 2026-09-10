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Halk TV Türkiye İstanbul'da 83 yeni okul açılıyor

İstanbul'da 83 yeni okul açılıyor

İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi 83 yeni okul ve 2.210 derslik hizmete giriyor. İkili eğitim oranının yüzde 18’e gerilediği kentte, kademelere göre okul dağılımı ve devam eden yeni projelerin tüm detayları belli oldu.

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İstanbul'da 83 yeni okul açılıyor

İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapmaya hazırlanıyor. Yeni eğitim dönemine ilişkin verileri paylaşan İstanbul Valiliği, kent genelinde 83 yeni okul binasının tamamlanarak eğitim altyapısına dahil edildiğini bildirdi.

Hizmete alınan yeni eğitim binalarının depreme dayanıklı yapı teknolojileriyle inşa edildiği; bünyelerinde tiyatro, konferans salonları ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu aktarıldı.

İKİLİ EĞİTİM ORANINDA DÜŞÜŞ: YÜZDE 26'DAN YÜZDE 18'E GERİLEDİ

İstanbul'da tüm okullarda "tekli eğitim" sistemine geçilmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor. Paylaşılan istatistiki verilere göre, kentte 2023 yılında yüzde 26 seviyesinde bulunan ikili eğitim oranı, faaliyete geçen yeni dersliklerle birlikte yüzde 18 seviyesine kadar çekildi. Hizmete alınan 83 okul ile birlikte toplam 2 bin 210 yeni derslik öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

İSTANBUL EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM VE İKİLİ EĞİTİM VERİLERİ
Temel Altyapı Hedefi Tüm Okullarda Tekli Eğitim
2023 İkili Eğitim Oranı %26
Güncel İkili Eğitim Oranı %18 (%8 Düşüş)
Hizmete Giren Yeni Okul 83 Okul
Toplam Yeni Derslik Sayısı 2.210 Derslik

HANGİ KADEMEDE KAÇ OKUL AÇILDI? 2210 DERSLİĞİN TAM DAĞILIMI

2026-2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen 83 okul ve 2 bin 210 dersliğin okul türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

2026-2027 EĞİTİM YATIRIMLARI KADEME DAĞILIMI
Kurum / Kademe Türü Okul Sayısı DERSLİK Sayısı
Anaokulu 8 Okul 74 Derslik
İlkokul 23 Okul 670 Derslik
Ortaokul 29 Okul 814 Derslik
Lise 16 Okul 532 Derslik
Halk Eğitim Merkezi 1 Merkez 8 Derslik
Özel Eğitim Okulu 6 Okul 112 Derslik
TOPLAM 83 Okul 2.210 Derslik

130 OKULUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR, 160 OKUL İSE PLANLAMA AŞAMASINDA

Megakentin eğitim ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar sadece açılan okullarla sınırlı kalmadı. Açıklanan son verilere göre şehir genelinde:

DEVAM EDEN VE PLANLANAN EĞİTİM PROJELERİ
İnşaatı Aktif Devam Eden Okullar Şantiyede yapım süreci sürüyor 130 Okul
Deprem Güçlendirmesi Yapılan Okullar Mevcut yapılarda dayanıklılık çalışması 8 Okul
Planlama Aşamasındaki Okullar Gelecek dönem proje etabında 160 Okul
Süreçteki Toplam Okul Projesi 298 Okul
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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