İstanbul'da 83 yeni okul açılıyor

İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapmaya hazırlanıyor. Yeni eğitim dönemine ilişkin verileri paylaşan İstanbul Valiliği, kent genelinde 83 yeni okul binasının tamamlanarak eğitim altyapısına dahil edildiğini bildirdi.

Hizmete alınan yeni eğitim binalarının depreme dayanıklı yapı teknolojileriyle inşa edildiği; bünyelerinde tiyatro, konferans salonları ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu aktarıldı.

İKİLİ EĞİTİM ORANINDA DÜŞÜŞ: YÜZDE 26'DAN YÜZDE 18'E GERİLEDİ

İstanbul'da tüm okullarda "tekli eğitim" sistemine geçilmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor. Paylaşılan istatistiki verilere göre, kentte 2023 yılında yüzde 26 seviyesinde bulunan ikili eğitim oranı, faaliyete geçen yeni dersliklerle birlikte yüzde 18 seviyesine kadar çekildi. Hizmete alınan 83 okul ile birlikte toplam 2 bin 210 yeni derslik öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

İSTANBUL EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM VE İKİLİ EĞİTİM VERİLERİ Temel Altyapı Hedefi Tüm Okullarda Tekli Eğitim 2023 İkili Eğitim Oranı %26 Güncel İkili Eğitim Oranı %18 (%8 Düşüş) Hizmete Giren Yeni Okul 83 Okul Toplam Yeni Derslik Sayısı 2.210 Derslik

HANGİ KADEMEDE KAÇ OKUL AÇILDI? 2210 DERSLİĞİN TAM DAĞILIMI

2026-2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen 83 okul ve 2 bin 210 dersliğin okul türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

2026-2027 EĞİTİM YATIRIMLARI KADEME DAĞILIMI Kurum / Kademe Türü Okul Sayısı DERSLİK Sayısı Anaokulu 8 Okul 74 Derslik İlkokul 23 Okul 670 Derslik Ortaokul 29 Okul 814 Derslik Lise 16 Okul 532 Derslik Halk Eğitim Merkezi 1 Merkez 8 Derslik Özel Eğitim Okulu 6 Okul 112 Derslik TOPLAM 83 Okul 2.210 Derslik

130 OKULUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR, 160 OKUL İSE PLANLAMA AŞAMASINDA

Megakentin eğitim ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar sadece açılan okullarla sınırlı kalmadı. Açıklanan son verilere göre şehir genelinde: