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Mehmet Şimşek emekli maaşı planını özel toplantıda anlattı

AKP MKYK toplantısında ekonomi yönetiminin yol haritasını anlatan Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik çalışmanın Erdoğan’a sunulacağını, yeni düzenlemelerin ise 2027 ve 2028’de gündeme gelebileceğini bildirdi.

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Mehmet Şimşek emekli maaşı planını özel toplantıda anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP MKYK toplantısında emeklilere yönelik hazırlıkları anlattı. Emekli gelirlerinin artırılması ile ihtiyaç sahibi 60 yaş üzerindeki vatandaşlara konut ve gıda desteği verilmesini içeren önerilerin ardından Şimşek, kapsamlı bir çalışma yapılacağını açıkladı. Şimşek, AKP'li kurmayalar 2027 ve 2028'i işaret etti. Hazırlanacak planın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AKP Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ana gündemini ekonomi ve emeklilerin yaşadığı sorunlar oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program başta olmak üzere ekonomideki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Enflasyonla mücadeledeki güçlüğü anlattı

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Şimşek, mevcut ekonomi programının hedeflerini ve uygulama sürecinde karşılaşılan güçlükleri anlattı. Fiyatların geçmiş dönem enflasyonuna göre belirlenmeye devam etmesinin, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

AKP'LİLERDEN EMEKLİLER İÇİN ÖNERİLER

Toplantıda bazı MKYK üyeleri, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. İhtiyaç sahibi 60 yaş üzerindeki vatandaşlara konut ve gıda desteği verilmesi ile emeklilerin gelirlerinin artırılması önerildi.

ERDOĞAN'A SUNACAK

Bu önerilerin ardından Şimşek’in, emeklilere yönelik bir çalışma yürütüleceğini söylediği öğrenildi. Hazırlanacak çalışmanın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtildi.

Şimşek’in ayrıca özellikle 2027 ve 2028 yıllarında emeklilere yönelik bazı yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği mesajını verdiği aktarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mehmet Şimşek Emekli
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