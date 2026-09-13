Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük!
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki grubu belli oldu. Ateşe düştük! Çeyrek finalde dev rakip bizi bekliyor.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yaz dönemini çifte zaferle kapattı.
Önce Çin'de düzenlenen finallerde Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ardından da İstanbul'da yapılan organizasyonda Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti.
Filenin Sultanları'nın önünde şimdi de 2027 Dünya Kupası var. Hedef yine şampiyonluk. Millilerin grubu belli oldu. Ateşe düştük! Çünkü çeyrek finalde dünya devi çıkacak.
2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ilk 18 takım belli oldu. Takımlar şöyle:
Amerika
Kanada
İtalya
Dominik
Küba
Porto Riko
Tayland
Çin
Japonya
Mısır
Kenya
Kamerun
Türkiye
Sırbistan
Polonya
Brezilya
Arjantin
Kolombiya
Gibby'deki habere göre; ev sahipleri Amerika ve Kanada ile son şampiyon İtalya'nın ardından kıta şampiyonalarında ilk 3'e giren 15 ülke Dünya Kupası biletini aldı.
Dünya Kupası'nda mücadele edecek diğer 14 ülke gelecek ay Dünya Sıralaması'na göre belirlenecek. Mevcut formata göre ev sahipleri Amerika - Kanada ikilisi A ve B grubunun 1. torba takımları olacak.
Bu iki ülke dışında Dünya Sıralaması'ndaki ilk 6 takım da sırayla gruplara 1. torba takımı olarak yerleşecek. Belirlenen gruplarda şu takımlar yer alacak.
C Grubu İtalya
D Grubu Brezilya
E Grubu Türkiye
F Grubu Polonya
G Grubu Japonya
H Grubu Çin
Turnuva formatında bir değişiklik olmazsa 1. torba takımları arası çeyrek final eşleşmeleri büyük bir olasılıkla şöyle:
ABD-Çin
TÜRKİYE-Brezilya
ABD/Kanada- Çin
TÜRKİYE - Brezilya
ABDA/KANADA - Japonya
İtalya - Polonya
Diğer torbalardaki takımlar gruplarını lider bitirerek kura ile yerleşeceği gruptaki 1. torba takımının yerine geçebilir. Milli takımımız gruptan çıktığında dünya voleybolunun en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Brezilya ile karşı karşıya gelecek.