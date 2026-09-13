Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük!

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Diğer torbalardaki takımlar gruplarını lider bitirerek kura ile yerleşeceği gruptaki 1. torba takımının yerine geçebilir. Milli takımımız gruptan çıktığında dünya voleybolunun en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Brezilya ile karşı karşıya gelecek.