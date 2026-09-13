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Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük!

Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki grubu belli oldu. Ateşe düştük! Çeyrek finalde dev rakip bizi bekliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yaz dönemini çifte zaferle kapattı.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 2
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Önce Çin'de düzenlenen finallerde Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ardından da İstanbul'da yapılan organizasyonda Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları'nın önünde şimdi de 2027 Dünya Kupası var. Hedef yine şampiyonluk. Millilerin grubu belli oldu. Ateşe düştük! Çünkü çeyrek finalde dünya devi çıkacak.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 4
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2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ilk 18 takım belli oldu. Takımlar şöyle:
Amerika
Kanada
İtalya
Dominik
Küba
Porto Riko
Tayland
Çin
Japonya

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 5
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Mısır
Kenya
Kamerun
Türkiye

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 6
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Sırbistan
Polonya
Brezilya
Arjantin
Kolombiya

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 7
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Gibby'deki habere göre; ev sahipleri Amerika ve Kanada ile son şampiyon İtalya'nın ardından kıta şampiyonalarında ilk 3'e giren 15 ülke Dünya Kupası biletini aldı.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 8
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Dünya Kupası'nda mücadele edecek diğer 14 ülke gelecek ay Dünya Sıralaması'na göre belirlenecek. Mevcut formata göre ev sahipleri Amerika - Kanada ikilisi A ve B grubunun 1. torba takımları olacak.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 9
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Bu iki ülke dışında Dünya Sıralaması'ndaki ilk 6 takım da sırayla gruplara 1. torba takımı olarak yerleşecek. Belirlenen gruplarda şu takımlar yer alacak.

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 10
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C Grubu İtalya
D Grubu Brezilya
E Grubu Türkiye
F Grubu Polonya
G Grubu Japonya
H Grubu Çin

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 11
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Turnuva formatında bir değişiklik olmazsa 1. torba takımları arası çeyrek final eşleşmeleri büyük bir olasılıkla şöyle:
ABD-Çin
TÜRKİYE-Brezilya
ABD/Kanada- Çin
TÜRKİYE - Brezilya
ABDA/KANADA - Japonya
İtalya - Polonya

Filenin Sultanları'nın grubu belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 12
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Diğer torbalardaki takımlar gruplarını lider bitirerek kura ile yerleşeceği gruptaki 1. torba takımının yerine geçebilir. Milli takımımız gruptan çıktığında dünya voleybolunun en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları Milli Takım Dünya Kupası Brezilya
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